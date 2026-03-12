經典賽》精準「控分」遭部分台灣球迷出征 南韓強打文保景回應了

文保景。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽，南韓隊在C組預賽最後一場以7比2擊敗澳洲隊，讓南韓隊拿下8強門票。但有部分台灣網友不滿南韓強打文保景在9局上站著不動被三振來「控分」，因此在他的社群媒體留下不理性的言論。文保景今天在邁阿密受訪表示，他會把這件事「當作是一種稱讚來接受。」

南韓隊在預賽面對澳洲之戰，文保景單場3安包含1轟、貢獻4分打點，但9局上文保景最後站著不動吞三振，巧妙地把分數控制在7比2，南韓隊9局下守成，文保景最後接殺內野飛球完成最後出局數，讓南韓挺進8強複賽。

文保景。（資料照，路透）

韓媒《體育朝鮮》報導，談到部分台灣球迷湧入社群媒體留下不理性的言論，文保景坦言，「雖然有點錯愕，但我想台灣球迷也是因為感到很可惜才會那樣做，我會把它當作稱讚來接受。」對於該場比賽第9局被三振的打擊，文保景僅回說，「無可奉告。」

文保景在LG雙子的隊友奧狄恩（Austin Dean）也在社群媒體發聲替他聲援，「如果是你們處在那種情況，也會做出一樣的選擇，不要太失望。」文保景對此說，「真的非常感謝，他很喜歡韓國，也喜歡我這個隊友，真的很感激，回去之後我會再向他表達謝意。」

文保景在C組預賽4場比賽，貢獻2轟，灌進11分打點是大會最多，打擊率高達5成38。文保景說，8強賽即將到來，自己不會沉浸第一輪的喜悅，「我必須盡自己所能，為下一場比賽做好準備。」

