自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》精準「控分」遭部分台灣球迷出征 南韓強打文保景回應了

2026/03/12 10:32

文保景。（資料照，路透）文保景。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽，南韓隊在C組預賽最後一場以7比2擊敗澳洲隊，讓南韓隊拿下8強門票。但有部分台灣網友不滿南韓強打文保景在9局上站著不動被三振來「控分」，因此在他的社群媒體留下不理性的言論。文保景今天在邁阿密受訪表示，他會把這件事「當作是一種稱讚來接受。」

南韓隊在預賽面對澳洲之戰，文保景單場3安包含1轟、貢獻4分打點，但9局上文保景最後站著不動吞三振，巧妙地把分數控制在7比2，南韓隊9局下守成，文保景最後接殺內野飛球完成最後出局數，讓南韓挺進8強複賽。

文保景。（資料照，路透）文保景。（資料照，路透）

韓媒《體育朝鮮》報導，談到部分台灣球迷湧入社群媒體留下不理性的言論，文保景坦言，「雖然有點錯愕，但我想台灣球迷也是因為感到很可惜才會那樣做，我會把它當作稱讚來接受。」對於該場比賽第9局被三振的打擊，文保景僅回說，「無可奉告。」

文保景在LG雙子的隊友奧狄恩（Austin Dean）也在社群媒體發聲替他聲援，「如果是你們處在那種情況，也會做出一樣的選擇，不要太失望。」文保景對此說，「真的非常感謝，他很喜歡韓國，也喜歡我這個隊友，真的很感激，回去之後我會再向他表達謝意。」

文保景在C組預賽4場比賽，貢獻2轟，灌進11分打點是大會最多，打擊率高達5成38。文保景說，8強賽即將到來，自己不會沉浸第一輪的喜悅，「我必須盡自己所能，為下一場比賽做好準備。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中