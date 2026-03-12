自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

路跑》馬祖北竿硬地馬拉松 3月20日登場

2026/03/12 10:16

今年邁入第10屆馬祖北竿硬地超級馬拉松，活動將於3月20日至3月21日在北竿舉行。主辦單位協調開加班車。（圖為連江縣政府提供）今年邁入第10屆馬祖北竿硬地超級馬拉松，活動將於3月20日至3月21日在北竿舉行。主辦單位協調開加班車。（圖為連江縣政府提供）

〔記者俞肇福／綜合報導〕今年邁入第10屆馬祖北竿硬地超級馬拉松，活動將於3月20日至3月21日在北竿舉行。3月20日舉行4K休閒組、長青組及親子組賽事；3月21日則為正式賽程，包含50K超級馬拉松、25K超半程馬拉松、12.5K挑戰組及5K壁山組等組別，邀請跑者在壯闊海景與島嶼風光中，體驗北竿硬地賽道的獨特魅力。

主辦單位為歡慶10週年，推出多項限定活動與紀念好禮，包括早鳥報名贈送「國家地理海洋日購物袋」、連續入住北竿可兌換紀念馬克杯，以及前往大坵島旅遊兌換限定紀念品等。此外，於北竿芹壁「國家地理黃框」及「榮耀北竿打卡牆」打卡，還可兌換限量榮耀IN北竿紀念幣，為賽事留下專屬紀念。

為便利選手往返南、北竿參與活動，主辦單位已協調加開交通船並規劃接駁服務。3月20日選手之夜活動結束後，將加開北竿白沙至南竿福澳航線船班，並於20時45分起由活動會場至白沙碼頭安排接駁車，約每15分鐘一班，最後一班接駁車於21時20分發車，船班預計21時40分啟航。

3月21日馬拉松賽事當天，主辦單位安排南竿至北竿加班船班，預定於清晨4時30分、4時40分及5時開航，選手須依簡訊通知的指定船班搭乘，並於抵達北竿白沙碼頭後搭乘接駁車前往會場，期間將安排多輛接駁車帶狀接送，協助選手順利抵達比賽現場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中