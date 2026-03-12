路跑》馬祖北竿硬地馬拉松 3月20日登場

今年邁入第10屆馬祖北竿硬地超級馬拉松，活動將於3月20日至3月21日在北竿舉行。主辦單位協調開加班車。（圖為連江縣政府提供）

〔記者俞肇福／綜合報導〕今年邁入第10屆馬祖北竿硬地超級馬拉松，活動將於3月20日至3月21日在北竿舉行。3月20日舉行4K休閒組、長青組及親子組賽事；3月21日則為正式賽程，包含50K超級馬拉松、25K超半程馬拉松、12.5K挑戰組及5K壁山組等組別，邀請跑者在壯闊海景與島嶼風光中，體驗北竿硬地賽道的獨特魅力。

主辦單位為歡慶10週年，推出多項限定活動與紀念好禮，包括早鳥報名贈送「國家地理海洋日購物袋」、連續入住北竿可兌換紀念馬克杯，以及前往大坵島旅遊兌換限定紀念品等。此外，於北竿芹壁「國家地理黃框」及「榮耀北竿打卡牆」打卡，還可兌換限量榮耀IN北竿紀念幣，為賽事留下專屬紀念。

為便利選手往返南、北竿參與活動，主辦單位已協調加開交通船並規劃接駁服務。3月20日選手之夜活動結束後，將加開北竿白沙至南竿福澳航線船班，並於20時45分起由活動會場至白沙碼頭安排接駁車，約每15分鐘一班，最後一班接駁車於21時20分發車，船班預計21時40分啟航。

3月21日馬拉松賽事當天，主辦單位安排南竿至北竿加班船班，預定於清晨4時30分、4時40分及5時開航，選手須依簡訊通知的指定船班搭乘，並於抵達北竿白沙碼頭後搭乘接駁車前往會場，期間將安排多輛接駁車帶狀接送，協助選手順利抵達比賽現場。

