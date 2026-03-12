經典賽》咖啡喝到飽！義大利隊長單場三響砲 締造史上首見紀錄

帕斯昆汀諾今天敲出單場三響砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕擔綱本屆經典賽義大利隊長的重砲手帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino），在今天迎戰墨西哥的關鍵戰役中轟出單場三響砲，除了是球隊獲勝的關鍵之一，更在WBC史上名留青史。

帕斯昆汀諾今天鎮守一壘打第4棒，首打席咬中阿塞德（Javier Assad）的內角卡特球，一棒扛出右外野方向的陽春全壘打，幫助義大利先馳得點。

6局上半，墨西哥換上第3任投手杜阿爾特（Daniel Duarte），一上來就要面對帕斯昆汀諾，而他也持續火力輸出，鎖定紅中滑球大棒一揮再度敲出全壘打，本場比賽的第2轟讓球隊有著6：0的大幅領先。

不過這場比賽還不只如此，8上帕斯昆汀諾面對第5任投手賈西亞（Robert Garcia），一路鏖戰到滿球數，最後一顆內角且高於好球帶的滑球，打者依舊重砲出擊，剛剛好越過右外野的全壘打牆外，手感火燙轟出單場三響砲。

世界棒球經典賽自2006年迎來第1屆，至今已經舉辦到了第6屆，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，帕斯昆汀諾成為經典賽史上首位擊出單場三響砲的選手，寫下歷史紀錄，而身為球隊每當轟出全壘打，就要喝一杯濃縮咖啡慶祝儀式的發想者，自己一人也喝了3杯的濃縮咖啡。

今天對上墨西哥的比賽，義大利也以9：1大勝，B組預賽也正式畫下句點，最終義大利4戰全勝以分組第1晉級，美國則是3勝1敗位居第2名，晉級到8強後將分別強碰波多黎各與加拿大，而墨西哥和英國則無緣來到下一輪賽事，4戰皆敗的巴西墊底落入資格賽。

