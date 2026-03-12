自由電子報
體育 棒球 Team Taiwan

經典賽》外媒選C組最佳陣容！台灣隊3人上榜 比南韓、澳洲還多

2026/03/12 10:43

費爾柴德。（資料照，特派記者陳志曲）費爾柴德。（資料照，特派記者陳志曲）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽C組預賽正式落幕，日本體育入口網站「Sportsnavi」用數據選出C組最佳陣容，台灣隊投手徐若熙、二壘手鄭宗哲和外野手費爾柴德入選，人數比晉級8強的南韓隊還要多。

日本隊以4連勝勇奪C組第一，南韓跟澳洲和台灣以2勝2敗並列，最終南韓隊以較優異的失分率奪下分組第2，不過在日媒選出的C組最佳陣容，南韓隊只有投手盧景銀、一壘手文保景入選，至於澳洲隊則有三壘手米德，日本隊有6人為全隊最多。

★日媒精選C組最佳陣容

投手：徐若熙（台灣）4局3K無失分

投手：種市篤暉（日本）2局5K無失分

投手：盧景銀（南韓）3.1局2K無失分

捕手：若月健矢（日本）打擊率4成29、0轟、1分打點

一壘：文保景（南韓）打擊率5成38、2轟、11分打點

二壘：鄭宗哲（台灣）打擊率3成33、1轟、2打點

三壘：米德（澳洲）打擊率3成57、1轟、3分打點

游擊：源田壯亮（日本）打擊率5成71、0轟、4分打點

外野：吉田正尚（日本）打擊率5成、2轟、6分打點）

外野：鈴木誠也（日本）打擊率3成33、2轟、5分打點

外野：費爾柴德（台灣）打擊率2成50、2轟、6分打點

指定打擊：大谷翔平（日本）打擊率5成56、2轟、6分打點

