室內拔河世錦賽台北小巨蛋登場 免費索票為台灣隊加油

〔記者甘孟霖／台北報導〕2026世界室內拔河錦標賽首度來台舉辦，今（12日）起至15日於台北小巨蛋登場。來自全球14個國家與地區、超過千名頂尖選手齊聚台北，將在為期四天的賽事中爭奪世界最高榮耀。台北市體育局表示，邀請全國民眾免費索票（https://cttwa.kktix.cc/events/4a22dfaa）入場，一起走進小巨蛋為地主隊伍加油喝采。

體育局表示，本屆賽事吸引包含巴斯克、英格蘭、義大利、烏克蘭、拉脫維亞、荷蘭、美國、日本、韓國、蒙古、中國香港、泰國、越南及地主台灣等14個拔河強權角逐，預計有破百支精銳隊伍、逾千名隊職員來臺參賽。賽程安排方面，3月12日至13日先行舉辦「公開賽」，讓各國隊伍暖身較勁；3月14日至15日則進入重頭戲「錦標賽」，由各國代表隊正面交鋒，共同角逐象徵拔河界最高榮譽的冠軍獎盃。

體育局介紹，本屆賽事焦點莫過於台灣女子500公斤級代表隊，該隊不僅在世界運動會締造傲人的六連霸神話，更在2024年瑞典世錦賽成功奪下三連冠，此次「金牌女孩」們將坐鎮小巨蛋，力求在國人面前守住冠軍。

除了女子隊外，男子隊與混合組同樣被寄予厚望。回顧上屆瑞典赫爾辛堡世錦賽，台灣代表隊創下三金三銀的史無前例佳績，展現全面實力。本屆賽事到台北主場，全體國手已做好萬全準備，力求以最佳狀態迎戰各國勁旅，將榮耀留在台灣。

體育局表示，拔河運動高度考驗力量、節奏與團隊默契，比賽勝負往往就在毫釐之間。場邊觀眾的加油吶喊，更是選手在僵持拉鋸時最重要的力量來源。本次世錦賽特別開放民眾免費索票入場，誠摯邀請全國民眾走進小巨蛋，與選手們「一條心、不放手」並肩作戰，見證金牌留在台北的勝利時刻。

