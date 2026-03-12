自由電子報
體育 棒球 MLB

經典賽》美國隊沒邀請但義大利隊找上門 阿隆索：我實在無法參加

2026/03/12 11:38

阿隆索。（資料照，美聯社）阿隆索。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近日阿隆索（Pete Alonso）在節目中受訪，被問到美國隊是否邀請他加入，阿隆索竟然回答沒有，並表示：「他們沒有，這對我來說沒關係。」

阿隆索在節目《Foul Territory TV》中坦言：「我可能也會拒絕，因為我和妻子是第一次當父母。就我個人而言，參加經典賽很​​棒，但今年不是參賽的好時機。」

儘管沒有受到美國隊邀請，但阿隆索表示：「義大利也邀請過我，這很棒，但就我個人情況而言，我實在無法參加。」

阿隆索也在節目分享近期在金鶯的感受，「以前大概75%的人都是新面孔，現在幾乎100%都是新面孔。我覺得對我來說，一切都很棒。薩拉索塔離家不遠，我小時候就在球場對面打過巡迴賽。所以每天早上來上班都感覺很溫馨，很懷舊。」

