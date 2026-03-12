自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》三響砲「助攻」美國晉複賽 義大利隊長：不客氣，美國！

2026/03/12 13:38

帕斯昆汀諾。（法新社）帕斯昆汀諾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026世界棒球經典賽B組小組賽，義大利隊長帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）單場三響砲進帳3打點，幫助義大利以9比1擊敗墨西哥，也讓美國隊驚險以B組第二晉級8強複賽。帕斯昆汀諾賽後受訪說，「不客氣，美國。我們在飯店一直想著你們，很高興看到你們能與我們一起加入這場派對。」

如果墨西哥今擊敗義大利，將出現美、義、墨3勝1敗互咬的情況，將比較對戰失分率選出2支晉級隊伍，也讓美國晉級之路出現危機。但義大利今天痛扁墨西哥，讓義大利在小組賽4連勝爆冷奪B組第一闖進8強，美國隊以3勝1敗晉級複賽。

「我們現在處在一個很好的位置，那真的太不可思議了。」帕斯昆汀諾受訪說，「我現在甚至不知道自己是什麼感覺。我們原本不被看好拿到小組第一，但我們相信自己做得到，而我們真的做到了。這真的非常特別。」

帕斯昆汀諾是義大利隊的靈魂人物，他在休息室調製全壘打後的濃縮咖啡、親吻隊友的臉頰請駐，還會把慶物勝利的葡萄酒頒給單場MVP。帕斯昆汀諾今天單場3轟獲單場MVP，他把酒贈送給義大利棒協主席馬齊耶里（Marco Mazzieri）。

義大利每場比賽贏球後，帕斯昆汀諾都會拿出一瓶葡萄酒，頒給他心目中單場最佳打者和最佳投手，而且隨著每多贏一場比賽，送出的酒也越來越高級。帕斯昆汀諾指出，「昨晚（爆冷擊敗美國隊之後），我把酒發給大家，忘了把外層的牛皮紙袋拿掉，所以看起來像是贏球後，我拿著那種40盎司的大瓶啤酒給球隊每個人。」

飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中