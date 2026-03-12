經典賽》三響砲「助攻」美國晉複賽 義大利隊長：不客氣，美國！

帕斯昆汀諾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026世界棒球經典賽B組小組賽，義大利隊長帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）單場三響砲進帳3打點，幫助義大利以9比1擊敗墨西哥，也讓美國隊驚險以B組第二晉級8強複賽。帕斯昆汀諾賽後受訪說，「不客氣，美國。我們在飯店一直想著你們，很高興看到你們能與我們一起加入這場派對。」

如果墨西哥今擊敗義大利，將出現美、義、墨3勝1敗互咬的情況，將比較對戰失分率選出2支晉級隊伍，也讓美國晉級之路出現危機。但義大利今天痛扁墨西哥，讓義大利在小組賽4連勝爆冷奪B組第一闖進8強，美國隊以3勝1敗晉級複賽。

請繼續往下閱讀...

「我們現在處在一個很好的位置，那真的太不可思議了。」帕斯昆汀諾受訪說，「我現在甚至不知道自己是什麼感覺。我們原本不被看好拿到小組第一，但我們相信自己做得到，而我們真的做到了。這真的非常特別。」

帕斯昆汀諾是義大利隊的靈魂人物，他在休息室調製全壘打後的濃縮咖啡、親吻隊友的臉頰請駐，還會把慶物勝利的葡萄酒頒給單場MVP。帕斯昆汀諾今天單場3轟獲單場MVP，他把酒贈送給義大利棒協主席馬齊耶里（Marco Mazzieri）。

義大利每場比賽贏球後，帕斯昆汀諾都會拿出一瓶葡萄酒，頒給他心目中單場最佳打者和最佳投手，而且隨著每多贏一場比賽，送出的酒也越來越高級。帕斯昆汀諾指出，「昨晚（爆冷擊敗美國隊之後），我把酒發給大家，忘了把外層的牛皮紙袋拿掉，所以看起來像是贏球後，我拿著那種40盎司的大瓶啤酒給球隊每個人。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法