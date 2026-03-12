自由電子報
體育 即時新聞

莊陳仲敖手繪「WBC回憶」藏洋蔥 網淚讚：被棒球耽誤的小畫家

2026/03/12 11:48

莊陳仲敖在社群分享一張畫作，在畫中可看到費爾柴德、張育成及陳傑憲等備受外界討論的球員，同時在畫作上方還畫了教練團的身影，以及因傷提前退賽的龍恩及李灝宇的球衣。（圖擷自threads）莊陳仲敖在社群分享一張畫作，在畫中可看到費爾柴德、張育成及陳傑憲等備受外界討論的球員，同時在畫作上方還畫了教練團的身影，以及因傷提前退賽的龍恩及李灝宇的球衣。（圖擷自threads）

〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽（WBC）C組賽事落幕，效力運動家體系的台灣隊強投莊陳仲敖，近日也在社群分享一張畫作，並提到「把2026WBC的回憶放進畫裡！」在畫中除了可看到「台灣隊長」陳傑憲、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）等率領台灣隊拚戰的核心人物，同時也放上教練團的身影，以及因傷提前退賽的「龍仔」龍恩（Jonathon Long）及李灝宇的球衣，暗藏「洋蔥」的作品讓球迷大讚「被棒球耽誤的天才小畫家」。

去年初莊陳仲敖也代表台灣打世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），他在賽後也曾於社群分享手繪的資格賽台灣隊、展現繪畫天分。（圖擷自threads）去年初莊陳仲敖也代表台灣打世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），他在賽後也曾於社群分享手繪的資格賽台灣隊、展現繪畫天分。（圖擷自threads）

莊陳仲敖昨在社群PO出一張畫作，並寫下「把2026WBC的回憶放進畫裡」的感性字句。在畫中可看到費爾柴德、張育成及陳傑憲等備受外界討論的球員，同時在畫作上方還畫了教練團的身影，以及因傷提前退賽的龍恩及李灝宇的球衣，將遺珠隊友也一起畫入。

對於這張畫作網友紛紛大讚「留言看台灣最強畫家，兼職投手莊陳仲敖」、「很棒的圖、很棒的紀念」、「好感人，灝宇跟龍仔都放進去了」、「你們都是球迷們美好的回憶」、「謝謝你這次的好投」、「感人的莊陳，謝謝你從資格賽就毫不猶豫的選擇回來加入」、「比賽會結束，但用畫留下來的回憶會一直在」。

也有網友直呼「終於等到我們莊陳小畫家的經典紀念畫了，多麼美好的回憶！」、「國際賽果然還得是投手丘畫家莊陳！」、「終於等到畫師莊陳的經典賽紀念作品集，祝在美國一切都順利，加油！」

去年初莊陳仲敖也代表台灣打世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），他在賽後也曾於社群分享手繪的資格賽台灣隊、展現繪畫天分，後續也有廠商看中莊陳仲敖的繪畫天分，邀請合作出商品。當時莊陳仲敖也表示，從以前就很喜歡畫畫，也當成球場之外的興趣。

