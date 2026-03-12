自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞還無法回歸拯救球隊 柯爾：他很沮喪...

2026/03/12 11:36

柯瑞遲遲無法歸隊。（資料照，法新社）柯瑞遲遲無法歸隊。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）近期因為「跑者膝」傷勢持續缺陣中，今天球隊也宣布他會在10天後進行評估，等於至少還得缺席5場比賽。針對柯瑞狀況，總教練柯爾（Steve Kerr）進一步說明，他提到，柯瑞已經開始投籃訓練，他本人也渴望能盡快重回球場，對於傷勢復原情況比預期的久，感到有些沮喪。

勇士球團今天宣布，柯瑞在接受髕股關節疼痛症候群和右膝骨挫傷的重新評估後，狀況持續好轉，他近期已恢復個人場上訓練，並逐步加強訓練強度，為可能的復出做好準備。不過，球隊也提到，柯瑞10天後將再次評估，並強調復原過程仍需循序漸進。柯瑞前次出賽已經是1月31日對活塞一戰，迄今缺席了15場比賽。

勇士昨天雖在主場不敵公牛，但柯瑞在場邊觀戰，柯爾說：「柯瑞在場邊總是很棒的，他人很好，會給隊友們建議，也會給我們信心，昨晚的比賽意義非凡，我們已經連續3場客場比賽沒有他了，他能回來真是太好了。」他也不諱言，柯瑞其實感到很沮喪，「他想為他的隊友們上場比賽，而且他的傷勢持續時間比任何人預想的都要長得多，他渴望重返賽場。」

勇士少了柯瑞戰績大受影響，自從他膝傷缺陣以來，勇士的戰績為5勝10負，勝率跌破50%，在季後賽競逐戰中居劣勢。只是柯爾今天也提到，他還沒參加訓練，只是開始投籃，「他的狀態還沒到可以參加未來幾天訓練的程度。」

柯瑞缺席讓勇士季後賽之路岌岌可危，接下來比賽分別要碰上灰狼、尼克、巫師、塞爾提克等隊，都是相當重要戰役。

