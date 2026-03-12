自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》動刀後首戰擊球初速達182公里！無緣經典賽的卡洛爾談身體狀態

2026/03/12 12:40

卡洛爾。（資料照，美聯社）卡洛爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力亞利桑那響尾蛇的台裔混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），經過手術後今天首次回到賽場，就打出極高的擊球初速，賽後他也談到自己目前的身體狀況以及改變。

具有台灣血統身分的卡洛爾，也有代表台灣出戰世界棒球經典賽的資格，不過他選擇婉拒並在隨後被徵召加入美國隊，但在打擊練習時不慎導致右手鉤狀骨骨折必須接受手術，也因此辭退WBC。

今天響尾蛇春訓熱身賽對上運動家，動刀後的卡洛爾首次重返賽場，擔任先發指定打擊打第1棒，首打席雖敲出滾地球出局，但擊球初速高達113.6英里（約182.8公里），3局下則是擊出高飛球被左外野手接殺，5下滿球數的情況被內角橫掃球三振，最後在第8局被代打下場休息，留下3打數沒有安打進帳並吞1K的成績。

賽後卡洛爾接受採訪表示自己身體的感覺不錯，但還稱不上是完美，「我還能應付，但我會試著盡可能突破困境，確保自己能準備就緒上場比賽。」

卡洛爾也被問到，是否因為傷勢影響了他的揮棒機制，「可能有吧，但我也不曉得，不過我還是必須帶著目前的狀態上場比賽，我覺得依我目前的能力還是足以應付的。」

此外卡洛爾也提到，為了減緩手部的不適感，本場比賽他改用「戰斧」握把的球棒，希望能減輕不舒服的感覺，「不確定這種方法能維持多久，不過它確實有讓我減緩疼痛感，所以我還會繼續使用它。」

目前25歲的卡洛爾，去年球季就曾因左手腕骨折而缺陣數場比賽，不過仍累積143場出賽，繳出.259/.343/.541的打擊三圍，轟出生涯新高的31轟外帶84分打點，也跑出全大聯盟最多的17支三壘安打，wRC+139，在MVP票選中排名第6。

