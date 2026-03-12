自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

棒球》經典賽後震撼加入日本火腿 台灣鐵捕林家正發聲了

2026/03/12 11:52

林家正。（資料照，特派記者陳志曲攝）林家正。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕日職日本火腿今天宣布，簽下剛結束經典賽的台灣隊捕手林家正，新賽季轉戰日職賽場，對此，林家正本人也在個人社群媒體證實雙方已簽約，且日本火腿已買斷他與前東家的合約，接下來他將會投入火腿春訓，他說：「我相信我有機會替北海道日本火腿鬥士隊奪得日本一貢獻一己之力！」

林家正完整發文如下：

在國家隊於經典賽的征途結束的同時，我已經正式與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊簽下合約，並且將直接投入日本火腿鬥士隊的春訓。

感謝因為棒球帶著我從台灣到了美國、加拿大、澳洲，也曾隨著國家隊前往中國以及日本。我的職業生涯從美國開始，現在將要來到下一站日本。對於能夠獲得火腿隊的青睞，我感到無比興奮與榮幸，多次來到日本交流、學習、比賽，這次投入日本職棒賽場，我相信我有機會替北海道日本火腿鬥士隊奪得日本一貢獻一己之力。

對於之前與美國獨立聯盟球隊High Point Rockers簽約的部分，日本火腿鬥士隊會進行合約買斷。先前因爲專注於經典賽的訓練與準備，因此未就此多加說明，望請各位見諒。

棒球帶著我看到了世界，讓我看到世界的廣大，我將持續的吸收養分，待我能有機會與能力回饋我的家鄉台灣。

