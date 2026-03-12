經典賽》8強對戰組合時間出爐！ 多明尼加派王牌桑契斯對決南韓

多明尼加左投桑契斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026經典賽小組賽今天全部結束，8強名單也隨之出爐。本屆經典賽8強首戰，將是奪冠熱門之一多明尼加碰上南韓隊，多明尼加將派出費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）迎戰。

桑契斯去年交出13勝、防禦率2.20的成績，共投202局賞212次三振。不過，桑契斯在小組賽首戰面對尼加拉瓜，僅投1.1局被敲6安失3分，其防禦率高達20.25。

本屆經典賽A組前兩名為加拿大、波多黎各，B組前兩名為義大利、美國，C組前二名為日本與南韓，D組前兩名為多明尼加和委內瑞拉。

今年經典賽8強首戰，將在台灣時間14日上午6點30分登場，由多明尼加對決南韓。接著台灣時間14日上午8點，由美國交手加拿大。

波多黎各將在台灣時間15日凌晨3點面對義大利，衛冕軍日本隊將於台灣時間15日上午9點面對委內瑞拉。

經典賽8強對戰組合和時間：

台灣時間14日上午06：30，南韓 VS. 多明尼加

台灣時間14日上午08：00，美國 VS. 加拿大

台灣時間15日凌晨03：00，波多黎各 VS. 義大利

台灣時間15日上午09：00，委內瑞拉 VS. 日本

