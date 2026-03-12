自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》約基奇大三元、穆雷轟30分 金塊打爆火箭終止2連敗

2026/03/12 12:42

約基奇。（法新社）約基奇。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕約基奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）今天一起打出優異表現，率領金塊以129：93痛宰火箭，終止2連敗，丹佛軍也縮小和火箭、湖人、灰狼的勝差，仍有機會攻上西部排名前段班的位置。

約基奇在上半場雖然發生5失誤，不過已經繳出6分、9助攻、7籃板、5抄截的全能數據，加上穆雷也有不錯的火力輸出，金塊半場以53：47領先火箭。

金塊在第3節又有強森（Cameron Johnson）加入戰局單節貢獻10分，攜手約基奇10分、穆雷8分，打出40：22的攻勢，也奠定勝基。

約基奇此仗繳出16分、13助攻、12籃板和5抄截，本季第25次大三元到手，穆雷則以21投11中包括3顆三分球，攻下全隊最高30分，布朗（Christian Braun）高效率斬獲19分，強森挹注17分，替補中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valančiūnas）6投全進貢獻12分。值得一提的是，金塊此仗命中17顆三分球，命中率更高達53.1％，也成為轟垮火箭的關鍵。

火箭方面，全隊無人得分超過20分，湯普森（Amen Thompson）拿下16分、5籃板、4助攻，杜蘭特（Kevin Durant）僅拿11分，森根（Alperen Sengun）也只有10分進帳，且團隊三分球僅投進4顆，命中率更是只有12.1％，只能黯然兵敗客場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中