NBA》約基奇大三元、穆雷轟30分 金塊打爆火箭終止2連敗

約基奇。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕約基奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）今天一起打出優異表現，率領金塊以129：93痛宰火箭，終止2連敗，丹佛軍也縮小和火箭、湖人、灰狼的勝差，仍有機會攻上西部排名前段班的位置。

約基奇在上半場雖然發生5失誤，不過已經繳出6分、9助攻、7籃板、5抄截的全能數據，加上穆雷也有不錯的火力輸出，金塊半場以53：47領先火箭。

金塊在第3節又有強森（Cameron Johnson）加入戰局單節貢獻10分，攜手約基奇10分、穆雷8分，打出40：22的攻勢，也奠定勝基。

約基奇此仗繳出16分、13助攻、12籃板和5抄截，本季第25次大三元到手，穆雷則以21投11中包括3顆三分球，攻下全隊最高30分，布朗（Christian Braun）高效率斬獲19分，強森挹注17分，替補中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valančiūnas）6投全進貢獻12分。值得一提的是，金塊此仗命中17顆三分球，命中率更高達53.1％，也成為轟垮火箭的關鍵。

火箭方面，全隊無人得分超過20分，湯普森（Amen Thompson）拿下16分、5籃板、4助攻，杜蘭特（Kevin Durant）僅拿11分，森根（Alperen Sengun）也只有10分進帳，且團隊三分球僅投進4顆，命中率更是只有12.1％，只能黯然兵敗客場。

