經典賽》奪冠賠率更新 美國、多明尼加和日本哪隊最被看好？

美國隊依舊是奪冠熱門。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026年WBC世界棒球經典賽小組賽結束，8強全數出爐，國際賭盤也更新奪冠賠率，驚險晉級的美國依舊位居第一，陣容豪華的多明尼加排第二，衛冕軍日本則位居第三。

經典賽冠軍呼聲最高的「史上最強」美國隊，昨被義大利單場狂敲3轟又發生低級失誤，終場以6：8爆冷吞敗，雖然失去晉級機會，但今天靠著義大利9：1擊敗墨西哥，驚險搭上8強列車，台灣時間14日上午8點要出戰隊史首度晉級複賽的加拿大。

多明尼加打造由索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、卡米內洛（Junior Caminero）等人的夢幻打線，加上投手戰力大幅提升，小組賽奪4連勝強勢晉級，這次也志在重返榮耀，14日上午6點30分要對陣南韓爭4強資格。

至於尋求連霸的日本投打陣容精銳盡出，由大谷翔平和山本由伸領軍，加上菊池雄星、岡本和真、村上宗隆、鈴木誠也、近藤健介助陣，預賽解決台灣、南韓、捷克和澳洲，4連勝挺進8強，接下來將在15日上午9點對陣委內瑞拉。

國外博弈網站「DraftKings Sportsbook」列出的奪冠賠率依序為美國+140、多明尼加+230、日本+450、委內瑞拉+900、波多黎各+1600、義大利+1800、加拿大+3000、南韓+5000。

