凱撒飯店冠名贊助 基隆黑鳶籃球隊更名為凱撒基隆黑鳶隊

2026/03/12 13:00

基隆市政府今天（12日）在市府貴賓室舉行記者會，宣布由凱撒飯店冠名贊助，基隆黑鳶籃球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶籃球隊」。（記者俞肇福攝）基隆市政府今天（12日）在市府貴賓室舉行記者會，宣布由凱撒飯店冠名贊助，基隆黑鳶籃球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶籃球隊」。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕成立迄今讓基隆市政府2年砸下5700萬元的基隆黑鳶籃球隊，終於出現企業願意冠名共襄盛舉。基隆市政府今天（12日）在市府貴賓室舉行記者會，宣布由凱撒飯店冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶籃球隊」。基隆市政府產業發展處副處長黃毅維、立法委員林沛祥，以及多家企業夥伴與體育界代表出席見證，為基隆籃球運動注入新的動能。

黃毅維表示，基隆市政府將持續與凱撒基隆黑鳶籃球隊合作，推動校園體育與社區運動發展，並配合中華民國運動部的運動捐贈機制，讓企業或民眾可透過官方平台參與支持相關計畫，完成捐贈後取得正式收據，並依規定享有稅務抵扣優惠。球團也將持續深耕基隆，透過賽事、校園推廣與社區活動，讓籃球逐步融入城市生活，為基隆籃球建立更穩定的長期發展基礎。

本身喜愛籃球的林沛祥說，基隆過去曾是台灣重要的籃球城市之一，培養出許多優秀球員，每一屆的中華籃球隊都有基隆籃球選手，他說，隨著凱撒基隆黑鳶籃球隊逐步發展，在企業與社會各界的支持下，將有助於累積地方籃球能量，讓基隆再次在全國舞台展現競爭力。

凱撒飯店連鎖董事長特助暨餐飲事業副總經理林柏翰指出，企業投入運動不僅是品牌合作，更希望透過實際行動參與城市與社會發展。在了解球隊經營理念與方向後，凱撒認同球隊穩健經營、重視基礎培養，因此決定以冠名贊助方式支持球隊，並期待與球隊一同成長。

凱撒基隆黑鳶籃球隊總經理林冠綸說明，球隊成立以來辦理校園巡迴與寒假籃球訓練營，讓更多學生接觸專業訓練環境；隨著主場賽事本週六（14日）、週日（15日）晚上回到基隆體育館，全台各級學校學生憑學生證免費入場，基隆市民半價入場，身高未滿110公分免票入場。

凱撒飯店冠名贊助，基隆黑鳶籃球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶籃球隊」。圖為球隊應援啦啦隊的隊員373（右）、文慧真（左）邀請國人進場看球。（記者俞肇福攝）凱撒飯店冠名贊助，基隆黑鳶籃球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶籃球隊」。圖為球隊應援啦啦隊的隊員373（右）、文慧真（左）邀請國人進場看球。（記者俞肇福攝）

基隆市政府今天（12日）在市府貴賓室舉行記者會，宣布由凱撒飯店冠名贊助，基隆黑鳶籃球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶籃球隊」。（記者俞肇福攝）基隆市政府今天（12日）在市府貴賓室舉行記者會，宣布由凱撒飯店冠名贊助，基隆黑鳶籃球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶籃球隊」。（記者俞肇福攝）

