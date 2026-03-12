女足賽喊台灣加油被趕出場 行政院：為國家隊加油是天經地義

台灣隊前天在亞洲盃女足賽3：1力退印度，以分組第2晉級8強，不過在觀眾席帶動球迷高喊「台灣加油」的前男足總教練陳貴人，卻被大會趕出場外，對此，行政院表示，為自己的國家隊加油是天經地義的事情。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣隊前天在亞洲盃女足賽3：1力退印度，以分組第2晉級8強，不過在觀眾席帶動球迷高喊「台灣加油」的前男足總教練陳貴人，卻被大會趕出場外。對此，行政院發言人李慧芝今（12）日在院會後記者會表示，為自己的國家隊加油是天經地義的事情，外交部在第一時間已經表達抗議，運動部也有對外說明，會請中華民國足球協會與主辦單位溝通。

外交部次長吳志中表示，在澳洲舉辦的女足比賽，有台灣觀眾受到不公平的對待，外交部在第一時間、 10日就已對大會抗議， 11日也對亞洲足球協會進行書面抗議，希望以後不要再發生；不過，在國際組織中，我們面臨的情況並沒有比較好，不只是「台灣」的名稱，連「中華民國國旗」都面臨極大壓力，來自中國的施壓，現在越來越大，但外交部一定會第一時間抗議。

吳志中也說，國際組織在中國影響下，即時台灣沒有主動，這些國際組織就會對台灣不公平，他在當駐法使大使時，2024年巴黎舉辦奧運，當時台灣民眾在觀眾席上也沒有主動示出國旗，不過，當時國際奧委會，主動將我們的國旗跟俄國國旗擺在一起，列入禁止攜帶。

