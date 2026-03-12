自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》傳爭取中職會長？ 洪孟楷：從未主動爭取過任何職務

2026/03/12 13:08

立委洪孟楷。（資料照，記者羅沛德攝）立委洪孟楷。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕媒體報導國民黨立委洪孟楷爭取中職會長一事，洪孟楷今澄清，他和大家一樣，也是昨天下午才從媒體報導中看到這個消息，強調自己從未主動爭取過任何職務，對於這種完全空穴來風的說法，真的不知道該從何回應。

洪孟楷表示，坊間傳的「另有其人」，可能性比他多的多，因此不需要拿他炒新聞、也不用把他當成假想敵。棒球一直是台灣共同的驕傲，它超越黨派、族群與性別，凝聚了無數人的熱情與回憶。而中華職棒大聯盟，更是台灣棒球迷們心中的精神寄託，當職棒環境更好，球員才能安心發揮實力、球團更願意投入資源，球迷也能擁有更好的觀賽體驗，形成一個真正多贏的局面。無論身處什麼位置、扮演什麼角色，只要有心，每個人都可以為台灣棒球盡一份力量。

洪孟楷表示，如同他過去常說，小一開始，跟著父親到球場看「龍象大戰」後，從那一刻起就愛上棒球，到現在，已經37個年頭，未來他也會繼續愛棒球一輩子。關於愛棒球這件事，他有自信不會輸給任何人，「但在這之前，我從未主動爭取過任何職務」。

洪孟楷表示，他既然把棒球當成一輩子的承諾，就會持續關心棒球的發展、推動產業更健全、為球員權益發聲，也為球迷的期待努力。更希望，棒球不要被拿來當作操作的工具，更不要有人刻意帶風向，將他捲入別有用心的政治操作。新球季即將開打，最重要的事情其實很簡單，大家一起進場看球吧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中