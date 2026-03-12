中職》傳爭取中職會長？ 洪孟楷：從未主動爭取過任何職務

立委洪孟楷。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕媒體報導國民黨立委洪孟楷爭取中職會長一事，洪孟楷今澄清，他和大家一樣，也是昨天下午才從媒體報導中看到這個消息，強調自己從未主動爭取過任何職務，對於這種完全空穴來風的說法，真的不知道該從何回應。

洪孟楷表示，坊間傳的「另有其人」，可能性比他多的多，因此不需要拿他炒新聞、也不用把他當成假想敵。棒球一直是台灣共同的驕傲，它超越黨派、族群與性別，凝聚了無數人的熱情與回憶。而中華職棒大聯盟，更是台灣棒球迷們心中的精神寄託，當職棒環境更好，球員才能安心發揮實力、球團更願意投入資源，球迷也能擁有更好的觀賽體驗，形成一個真正多贏的局面。無論身處什麼位置、扮演什麼角色，只要有心，每個人都可以為台灣棒球盡一份力量。

洪孟楷表示，如同他過去常說，小一開始，跟著父親到球場看「龍象大戰」後，從那一刻起就愛上棒球，到現在，已經37個年頭，未來他也會繼續愛棒球一輩子。關於愛棒球這件事，他有自信不會輸給任何人，「但在這之前，我從未主動爭取過任何職務」。

洪孟楷表示，他既然把棒球當成一輩子的承諾，就會持續關心棒球的發展、推動產業更健全、為球員權益發聲，也為球迷的期待努力。更希望，棒球不要被拿來當作操作的工具，更不要有人刻意帶風向，將他捲入別有用心的政治操作。新球季即將開打，最重要的事情其實很簡單，大家一起進場看球吧。

