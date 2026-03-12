自由電子報
NBA》「可愛」雷納德狂砍45分 快艇擊退灰狼收下3連勝

2026/03/12 14:07

雷納德今天砍45分全場最高，帶領快艇收下勝利。（美聯社）雷納德今天砍45分全場最高，帶領快艇收下勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰灰狼的快艇，靠著「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）45分的領銜下火力全開，幫助球隊以153：128收下3連勝，並送給對手3連敗。

灰狼本場比賽由一哥愛德華茲（Anthony Edwards）先馳得點，不過瓊斯（Derrick Jones Jr.）則很快把比分追平，隨後雷納德接管戰局，包含三分外線4投2中在內，首節10投8中攻下18分，幫助球隊取得第1節的優勢，次節灰狼團隊雖保持73.7%的超高命中率積極追分，但快艇仍有雷納德與瓊斯帶領，打完上半場依舊以9分領先。

易籃後，雷納德的手感沒有因此冷卻，搭配葛蘭德（Darius Garland）第3節百分百命中率繼續砍分，甚至到末節還加大力度，5度將領先分差擴大至31分，在分數差距較大的情況下，快艇也給予的板凳選手上場機會，而灰狼面對對手強大的攻勢也只能望塵莫及。

雷納德今天20次出手就投進15顆，含外線9投6中，外帶罰球10中9，砍下45分全場最高，板凳出發的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）也得到22分，葛蘭德在5記三分的加持下也有21分入袋；灰狼部分，愛德華茲打出領先全隊的36分，替補上陣的里德（Naz Reid）18分次之。

快艇奪勝後的戰績來到33勝32敗排名西部第8，而身處連敗低潮的灰狼，則是以40勝26敗排在第6名，與第7名的太陽只剩1.5場勝差，此外兩隊的例行賽交手也全部結束，總計4場交手以各拿兩勝收尾。

