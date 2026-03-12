經典賽》如何對付大谷翔平？ 委內瑞拉打教笑：4打席全保送！

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽D組小組賽，委內瑞拉今天以5比7敗給多明尼加，讓委內瑞拉以D組第二晉級複賽，屆時將碰上C組第一的衛冕軍日本隊。生涯511轟的大聯盟名將、委內瑞拉打擊教練卡布雷拉（Miguel Cabrera）開玩笑說，要讓日本巨星大谷翔平4個打席都獲得保送。

大谷翔平在本屆C組小組賽出賽3場，包含對台灣隊轟出滿貫砲，以及對南韓隊擊出追平陽春彈，共13打席9打數，有5安包含1轟、獲4次保送，進帳6分打點，打擊率5成56。

根據《體育日本》報導，卡布雷拉賽後受訪笑說，「大谷我會讓他4個打席全部保送。」對於委內瑞拉將在8強強碰日本隊，卡布雷拉說，「很期待也很興奮，我們一直想與日本交手，當然也希望贏球。」

委內瑞拉將在台灣時間15日上午9點的8強複賽對上衛冕軍日本，委內瑞拉教頭羅培茲（Omar López）對此表示，「如果你想要成為冠軍，你就必須擊敗最強的球隊。」

羅培茲指出，會花幾天研究日本隊的牛棚，「要看他們是派誰先發，基本上他們會讓先發投手丟85球左右，有可能是山本（由伸）。」

