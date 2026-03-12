中職》兄弟售票資訊出爐！ 重磅聯名「巧虎、Snoopy、讀賣巨人」

中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。（中信兄弟球團提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中華職棒37年賽季戰火即將點燃！中信兄弟球團今日正式公告 2026 年上半季臺中洲際主場售票資訊。本季以「棒球+音樂+IP聯名」三大核心為主軸，除了象迷最期待的「我不是歌手」迎來全新企劃，更有巧虎、Snoopy 及讀賣巨人等重磅聯名接力登場，誓言為球迷打造最熱血、最豐富的球場體驗。

上半季主題週消息釋出後引起熱烈迴響，其中 4/3-4/5「歡迎光臨巧虎 SWEET LAND」 將是巧虎IP首度與職棒聯名，打造小孩的天堂、大人的回憶；4/25-4/26 則由 Snoopy 與他的兄弟姐妹接棒報到，讓國際級IP聯名在四月份接力登場，打造全齡球場嘉年華！五、六月則鎖定核心球迷與跨界粉絲，包含第 13 屆 「我不是歌手：THE SHINE BEGINS!」，以及六月份與樂天桃猿對戰的 「全效出擊」 與讀賣巨人聯名 「前進洲際～GIABBIT'S CHALLENGE～」。

針對不同主題日，球團公佈詳細分區票價。【一般場次（平日/假日）】：內野熱區平日 500 元、假日最高 750 元。【特殊主題日（巧虎、我不是歌手、巨人聯名等）】：內野本後 AB 區：全票 700 元；內野熱區（C-F 區 1-14 排）：全票 800-900 元（視主題內容調整）；內野一般區（G-K 區/上層）：全票 600 元；外野全區：一律 300 元。

此外，中信兄弟球團今天也公告中華職棒37年上半季臺中洲際棒球場售票將於3/16（一）12:00在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2026洲際季票會員優先購票，19:00開放2026猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票，3/17（二）12:00起享象悠遊卡會員優先購買，19:00中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票，3/18（三）12:30於「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票！

中信兄弟在正式公告上半季主題週活動後，今天也正式確認售票日期，期待球迷朋友們能夠一同參與上半季的主題盛會，在臺中洲際棒球場共創美好的假期回憶。詳細購票規範與各場次活動細節，請持續關注中信兄弟官方網站及「兄弟Fans Club」官方粉絲專頁。

