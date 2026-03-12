自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟售票資訊出爐！ 重磅聯名「巧虎、Snoopy、讀賣巨人」

2026/03/12 14:06

中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。（中信兄弟球團提供）中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。（中信兄弟球團提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中華職棒37年賽季戰火即將點燃！中信兄弟球團今日正式公告 2026 年上半季臺中洲際主場售票資訊。本季以「棒球+音樂+IP聯名」三大核心為主軸，除了象迷最期待的「我不是歌手」迎來全新企劃，更有巧虎、Snoopy 及讀賣巨人等重磅聯名接力登場，誓言為球迷打造最熱血、最豐富的球場體驗。

上半季主題週消息釋出後引起熱烈迴響，其中 4/3-4/5「歡迎光臨巧虎 SWEET LAND」 將是巧虎IP首度與職棒聯名，打造小孩的天堂、大人的回憶；4/25-4/26 則由 Snoopy 與他的兄弟姐妹接棒報到，讓國際級IP聯名在四月份接力登場，打造全齡球場嘉年華！五、六月則鎖定核心球迷與跨界粉絲，包含第 13 屆 「我不是歌手：THE SHINE BEGINS!」，以及六月份與樂天桃猿對戰的 「全效出擊」 與讀賣巨人聯名 「前進洲際～GIABBIT'S CHALLENGE～」。

針對不同主題日，球團公佈詳細分區票價。【一般場次（平日/假日）】：內野熱區平日 500 元、假日最高 750 元。【特殊主題日（巧虎、我不是歌手、巨人聯名等）】：內野本後 AB 區：全票 700 元；內野熱區（C-F 區 1-14 排）：全票 800-900 元（視主題內容調整）；內野一般區（G-K 區/上層）：全票 600 元；外野全區：一律 300 元。

此外，中信兄弟球團今天也公告中華職棒37年上半季臺中洲際棒球場售票將於3/16（一）12:00在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2026洲際季票會員優先購票，19:00開放2026猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票，3/17（二）12:00起享象悠遊卡會員優先購買，19:00中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票，3/18（三）12:30於「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票！

中信兄弟在正式公告上半季主題週活動後，今天也正式確認售票日期，期待球迷朋友們能夠一同參與上半季的主題盛會，在臺中洲際棒球場共創美好的假期回憶。詳細購票規範與各場次活動細節，請持續關注中信兄弟官方網站及「兄弟Fans Club」官方粉絲專頁。

中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。（中信兄弟球團提供）中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。（中信兄弟球團提供）

中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。（中信兄弟球團提供）中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。（中信兄弟球團提供）

中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。（中信兄弟球團提供）中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。（中信兄弟球團提供）

中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。（中信兄弟球團提供）中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。（中信兄弟球團提供）

中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。（中信兄弟球團提供）中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。（中信兄弟球團提供）

中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。（中信兄弟球團提供）中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。（中信兄弟球團提供）

中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。（中信兄弟球團提供）中信兄弟球團今日正式公告2026年上半季臺中洲際主場售票資訊。（中信兄弟球團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中