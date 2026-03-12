自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「開季團圓大辦桌2.0」3/21登場 購票資訊出爐！

2026/03/12 14:06

「開季團圓大辦桌2.0」購票資訊出爐。（官方提供）「開季團圓大辦桌2.0」購票資訊出爐。（官方提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中華職棒37年新球季即將到來，年度開季宣傳活動今年再度前進高雄。2026台灣運彩中華職棒開季宣傳活動將於3月21日在高雄夢時代二期廣場舉行，延續去年廣受好評的辦桌形式，今年「開季團圓大辦桌2.0」擴大舉辦，總計180桌、共1800席，邀請球迷齊聚一堂，以最具台灣味的方式迎接嶄新球季。活動門票將於3月13日中午12點在ibon售票系統正式開賣，每組帳號限購2張，誠摯邀請球迷朋友踴躍購票，共同迎接中華職棒37年。

台灣運彩長期投入國內各項運動賽事，並全力支持台灣棒球發展，今年已是第四年獨家冠名中華職棒開季宣傳活動，持續與聯盟攜手迎接開季盛事。「開季團圓大辦桌2.0」共開放180桌、1800席，凡購票入場者皆可獲得一支CPBL開季紀念螢光棒，與現場球迷一同點亮開季氣氛。

本次開季宣傳活動辦桌席位分為三種價位，「白金區」400席1480元、「搖滾區」400席1280元、「一般區」1000席1080元。開季活動象徵六隊整裝待發迎接新球季，因此特別邀請六隊球員與應援團到現場與球迷見面。此外，球迷最期待的「碰拳會」活動也將於當天舉行，詳細活動資訊於日後公布，敬請期待。在活動尾聲也將施放絢麗煙火，為活動畫下精彩句點，讓球迷留下美好回憶。

「開季團圓大辦桌2.0」將於3月21日在高雄夢時代二期廣場登場，活動時間自下午5點開始，下午3點30分開放進場。限量1800席，邀請球迷朋友一起到最熱情的高雄共襄盛舉，在歡聚與應援聲中迎接中華職棒37年新球季。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中