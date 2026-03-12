自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》夢想家《變形金剛》主題週登場！ 柯博文連2天開球助陣

2026/03/12 14:08

夢想家《變形金剛》主題週熱血登場（夢想家提供）夢想家《變形金剛》主題週熱血登場（夢想家提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕福爾摩沙夢想家將於本周六日重返臺中洲際迷你蛋主場，先後迎戰新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹，球團攜手深受大小朋友喜愛的《變形金剛》（Transformers） 打造主題週，並推出聯名週邊商品系列，並加碼安排兩日賽事將邀請柯博文擔任開球嘉賓，並於賽後舉辦拍照會活動。

《變形金剛》主題週，球迷一入場即可獲得活動主題摺扇與應援頭飾，現場設有「變形金剛經典集結展區」，將設置變形金剛各系列玩具展區，大小朋友可以一飽眼福！此外還有「變形金剛體驗基地」，家長可以化身小朋友的戰友，帶領小朋友探索變形金剛的樂趣與魅力，享受親子時光。球團亦在比賽球衣中融入《變形金剛》元素，以「博派」領袖柯博文與「狂派」領袖密卡登為設計主軸，讓球迷無論在賽場內外互動都能感受《變形金剛》的身影，打造更具沉浸感的觀賽體驗。

球團也將邀請到「柯博文」連續兩日來到現場擔任開球嘉賓以及舉辦賽後拍照會活動，凡賽事當日進場於夢想商店單筆消費達指定門檻即可取得拍照會入場憑證，每張憑證可四人同行，每日限額100張 （110公分以下之孩童亦須計入人次 ）。

夢想商店同步推出獨家《變形金剛》聯名週邊商品系列，於主場正式販售，本次系列以「博派」、「狂派」為主要亮點設計，無論是夢想家人或《變形金剛》鐵粉，都不容錯過限量聯名。品項涵蓋配件、毛巾、球衣、帽子、短 TEE，更特別推出童球衣與童短 TEE，讓大小朋友都能一起著用，多種款式選擇打造屬於自己的親子搭配。兩日賽事準備多項入場好禮，包含變形金剛活動主題折扇、造型應援頭飾、Nabati 威化餅以及統一 UNIFIT 運動飲料（數量有限，發完為止）。經典的「夢想突襲」活動攜手潮流平台 AREA 02 合作，完成官方指定任務的球迷將有機會獲得 AREA 02 提供的知名品牌鞋款。中場遊戲「賽博坦方塊搶奪王」獲勝者將可帶走夢想家 X《變形金剛》聯名球衣乙件。另外，球團首度與 SUBWAY 品牌合作，於第三節第一個暫停時間打造的「爭堡時刻」，由場邊女孩隨機邀請球迷一同遊戲，幸運者可獲得 SUBWAY 提供的「辣豆瓣嫩牛潛艇堡」6 吋乙份。此外，在場邊用力應援，也有機會獲得眠豆腐 Tofu Bar 霜淇淋兌換券唷！

