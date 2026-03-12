經典賽》台灣隊投手大躍進！火球均速世界第6快 使用率全球冠軍

台灣隊投手古林睿煬。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽分組預賽今天落幕，官方統計的進階數據陸續出爐，台灣隊今年投手群的四縫線直球均速大幅飆漲，高達93.5英里（約150.47公里），高居預賽20國第6名，排名全球前段班。

台灣隊在2023年經典賽的四縫線直球均速僅僅89.5英里（約144公里），今年一口氣提升超過6公里，飆破150公里，全隊均速僅次於委內瑞拉、多明尼加、墨西哥、美國、日本、波多黎各。

此外，台灣隊在預賽4戰在553顆球中，合計使用多達245顆四縫線速球，使用率高達44.5%，排名20國第一，為全世界使用直球比例最高的國家。

台灣隊今年堅強的投手群，就連大谷翔平開打前都曾說印象深刻，預賽結束後的火球數據也佐證他的言語，台灣隊投手的火球速度已能排上全球前段班。

★預賽四縫線速球使用率

1 台灣 44.3%

2 日本 41.6%

3 波多黎各 41.3%

4 加拿大 37.9%

5 澳洲 37.5%

★預賽四縫線速球均速

1 委內瑞拉 95.6英里（約153.8公里）

2 多明尼加 95.4英里（約153.5公里）

3 墨西哥 95.1英里（約153.0公里）

3 美國 95.1英里（約153.0公里）

5 日本 94.6英里（約152.2公里）

6 波多黎各 93.8英里（約151公里）

7 台灣 93.5英里（約150.4公里）

