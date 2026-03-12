網球》拿下超難1分讓全場鼓掌 喬科維奇卻付出代價吞苦澀敗仗

喬科維奇。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕38歲塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在印地安泉大師賽男單16強奮戰3盤輸球，但他與英國一哥德雷珀（Jack Draper）在第三盤打出26拍來回辛苦搶下分數的模樣，讓現場觀眾都起立鼓掌，喬帥賽後說：「那一分讓我體力完全耗盡...」

喬科維奇在首盤以6：4先馳得點，但次盤以4：6讓出，第三盤首局進入30：30階段時，喬帥飛奔全場與德雷珀抗衡，最後在26拍來回下搶下寶貴一分，只是他也累到整個人躺地，雖該局成功保住發球局，但這記關鍵分卻也讓他付出代價。

喬科維奇與德雷珀在網前相擁致意。（法新社）

「那一局我贏下那一分，但之後真的沒力氣了。」喬科維奇說，「我體力完全耗盡，對手在5：4領先時的那局也打得有些草率，但觀眾開始支持我，我感受到能量，心裡想著也許我能拿下這場比賽，真的太接近了，但我出現幾個不該有的失誤，搶七時我4：3領先，後來也打到5：5，但這就是網球。」喬帥最終在第三盤以6：7（5：7）敗下陣來。

儘管吞下苦澀一敗，但喬科維奇正面表示，「我為自己的拚搏感到驕傲，我在場上竭盡所能，這一點毫無疑問，我沒有放棄比賽，一直在拚，而我輸給一位非常優秀的球員，整場2.5小時的比賽，雙方勢均力敵，當然我在下場後還是有點受挫，希望自己能做得更好，但這確實是一場精采的對戰。」

Novak Djokovic wins "the best point you will ever see" pic.twitter.com/qyT2Rlnmas — asud （@asud683385） March 12, 2026

