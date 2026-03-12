經典賽》有台灣隊真好！ 日本驚見總觀眾數倍增歸功「台灣效果」

台灣球迷到東京巨蛋應援。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽4個分組預賽今天正式落幕，日本東京巨蛋在台灣球迷破天荒的助威之下，共有多達36萬5274人進場，比冠軍熱門美國隊所屬的B組還要多出逾5萬人，日本媒體也發現觀眾數相較上屆倍增的熱潮，直呼這是「台灣效果」。

日本媒體《高校野球ドットコム》報導，今年東蛋預賽售票採取每戰完全清場、重新入場的模式，跟上屆午晚場合併販售的形式不同，很難完全直接比較，但從整體數據來看差距仍相當明顯，像東蛋預賽的18萬0958人加上8強2戰的7萬6784人，仍不上今年預賽超過36萬的觀眾人數。

請繼續往下閱讀...

日媒直言這種現象歸功於台灣隊的存在，4戰台灣比賽的場均超過4萬人，僅次於日本隊，「這種大聲量的應援，讓人以為是在中職的球場。」

台灣和日本場均超過4萬人，南韓隊4場比賽的平均觀眾人數也接近34000人，就連澳洲對捷克的比賽也有21514人進場，比上一屆最低觀眾數多了超過7000人。

日媒直言，這種觀看外國球隊對戰也能享受比賽的氛圍，就像2002年足球世界盃與2019年男子橄欖球世界盃在日本舉辦時一樣，如果下一屆仍在東京巨蛋舉辦，或許能期待會超越本屆的熱潮。

★經典賽4預賽分組總觀眾

A組：14萬3218人（波多黎各席然畢松球場）

B組：31萬471人（美國休士頓大金球場）

C組：36萬5274人 （日本東京巨蛋）

D組：25萬802人（美國邁阿密馬林魚球場）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法