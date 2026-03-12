經典賽》誰來保護大谷翔平成打線關鍵 專家建議日本隊變陣

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍日本隊在C組4戰全勝，以分組第一晉級8強複賽，對手將是D組第2的委內瑞拉，生涯敲出2038支安打的前日職名將新井宏昌，以打者視角進行分析，點出攻勢關鍵，就是大谷翔平的後方改由誰來保護。

新井宏昌表示，日本隊打線最關鍵的打者非大谷翔平莫屬，他在美國也是令人畏懼的存在，不論對手是誰，他絕對是被警戒的最優先目標。新井宏昌認為，對手有可能會選擇不與大谷正面對決，故意保送他上壘，減少他的破壞力，如此一來，大谷後面的打者就會變得格外重要。

在首輪預賽當中，原本擔任第2棒的近藤健介打擊狀況不如預期，前2場8打數無安打；第3戰調整至第3棒後依舊沒有找回手感，累積12支0。新井宏昌指出，大谷後方應該要交給鈴木誠也，因為他在預賽的打擊狀況相當出色，打擊率高達0.333，另外貢獻2轟和5打點。

新井宏昌排出他心目中的日本隊打序，第1棒是大谷翔平，接著依序為鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真、村上宗隆、牧秀悟，佐藤輝明則是第7棒，第8棒是捕手，第9棒是源田壯亮。新井認為如果這樣排的話，會形成豪華的鋸齒打線，他也強調，若是監督依然讓近藤先發，也是可以擺在第7棒。

日本隊8強戰預計會推出王牌投手山本由伸掛帥先發，委內瑞拉則是推出強力左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），誰能率先突破對方封鎖，將成為勝負關鍵。

