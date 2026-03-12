自由車》新手奶爸馮俊凱變身「時間管理大師」對於環台賽有期待

馮俊凱（左）、杜志濠出席新車發表會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕國際自行車品牌美利達今天舉行新車「REACTO 第五代銳克多」發表會，邀請日本Astemo宇都宮車隊成員分享實際騎乘後感想，台灣自由車一哥馮俊凱、杜志濠也聊到備戰這次環台賽狀況。剛升格為人父的馮俊凱笑說，自己現在變成時間管理大師，即便辛苦，但看到孩子後，又有動力繼續訓練。

實際體驗過「REACTO 第五代銳克多」後，馮俊凱表示，自己從第二代開始騎到這一代，算是忠實粉絲，「每一代都有自己的好處，都有令人驚艷的感覺。」他也認為，目前沒有太大適應上的問題。

37歲的馮俊凱去年迎來愛女，升格為父親後，他表示，雖然有了女兒，但老婆跟家人都全力支持他繼續訓練，「特別感謝我老婆，她非常辛苦帶小孩。雖然我在家會盡量幫忙，但她每次晚上都會要我早點休息，怕影響隔天訓練，所以大部分時間都是她在帶，現在要變一個『時間管理大師』，跟以前想幾點起床的模式會有點不太一樣，但目前都還滿順利的。」

馮俊凱去年一度因病住院，自己也很努力恢復，希望在本週日國際自由車環台公路大賽前，調整到最好狀態，「但還是要透過比賽去實際知道現在狀態是怎麼樣，但就訓練而言都沒問題，我覺得訓練已回到一個很好的水準。」這次環台賽要和台灣隊交鋒，他表示，其實他們這次陣容滿年輕的，有很多年輕小將，也有較有經驗的盧紹軒來帶領，應該可以創下一些話題。

目前和杜志濠同樣效力於宇都宮閃電車隊，馮俊凱笑說：「整個團隊運作感覺滿好的，而且可以多一個人跟我用中文溝通，講一些鼓勵的話。」他也對於已經取得名古屋亞運門票的杜志濠抱有期待，「我覺得在個人計時賽上面，他是非常有能力去奪牌的選手，而且奪牌機率高於其他項目，他是我們台灣兩千三百萬人的希望。」

日本宇都宮車隊。（記者粘藐云攝）

