自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

自由車》新手奶爸馮俊凱變身「時間管理大師」對於環台賽有期待

2026/03/12 16:22

馮俊凱（左）、杜志濠出席新車發表會。（記者粘藐云攝）馮俊凱（左）、杜志濠出席新車發表會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕國際自行車品牌美利達今天舉行新車「REACTO 第五代銳克多」發表會，邀請日本Astemo宇都宮車隊成員分享實際騎乘後感想，台灣自由車一哥馮俊凱、杜志濠也聊到備戰這次環台賽狀況。剛升格為人父的馮俊凱笑說，自己現在變成時間管理大師，即便辛苦，但看到孩子後，又有動力繼續訓練。

實際體驗過「REACTO 第五代銳克多」後，馮俊凱表示，自己從第二代開始騎到這一代，算是忠實粉絲，「每一代都有自己的好處，都有令人驚艷的感覺。」他也認為，目前沒有太大適應上的問題。

37歲的馮俊凱去年迎來愛女，升格為父親後，他表示，雖然有了女兒，但老婆跟家人都全力支持他繼續訓練，「特別感謝我老婆，她非常辛苦帶小孩。雖然我在家會盡量幫忙，但她每次晚上都會要我早點休息，怕影響隔天訓練，所以大部分時間都是她在帶，現在要變一個『時間管理大師』，跟以前想幾點起床的模式會有點不太一樣，但目前都還滿順利的。」

馮俊凱去年一度因病住院，自己也很努力恢復，希望在本週日國際自由車環台公路大賽前，調整到最好狀態，「但還是要透過比賽去實際知道現在狀態是怎麼樣，但就訓練而言都沒問題，我覺得訓練已回到一個很好的水準。」這次環台賽要和台灣隊交鋒，他表示，其實他們這次陣容滿年輕的，有很多年輕小將，也有較有經驗的盧紹軒來帶領，應該可以創下一些話題。

目前和杜志濠同樣效力於宇都宮閃電車隊，馮俊凱笑說：「整個團隊運作感覺滿好的，而且可以多一個人跟我用中文溝通，講一些鼓勵的話。」他也對於已經取得名古屋亞運門票的杜志濠抱有期待，「我覺得在個人計時賽上面，他是非常有能力去奪牌的選手，而且奪牌機率高於其他項目，他是我們台灣兩千三百萬人的希望。」

日本宇都宮車隊。（記者粘藐云攝）日本宇都宮車隊。（記者粘藐云攝）

日本宇都宮車隊。（記者粘藐云攝）日本宇都宮車隊。（記者粘藐云攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中