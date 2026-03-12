自由電子報
自由車》杜志濠拚名古屋亞運 前輩馮俊凱看好：奪牌希望

2026/03/12 16:46

馮俊凱（左）、杜志濠出席新車發表會。（記者粘藐云攝）馮俊凱（左）、杜志濠出席新車發表會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣自由車好手杜志濠今天和馮俊凱一同出席美利達銳克多新車發表會。杜志濠已經取得名古屋亞運門票，他近期積極備戰當中，前輩馮俊凱也看好他能有好的發揮，甚至能衝擊獎牌。

29歲的杜志濠今年2月初在亞洲公路自由車錦標賽奪下銅牌，也順利拿下名古屋亞運的參賽門票，近期正在積極備戰當中，本週日也即將參與環台賽，他說：「今年亞運當然是最重頭戲，環台賽也是我調整狀態的其中一個賽事，當然在職業隊這邊的表現跟策略就是以車隊為主。」

倒是馮俊凱很看到杜志濠的發揮，「我覺得在個人計時賽上面，他是非常有能力去奪牌的選手，而且奪牌機率高於其他項目，他是我們台灣兩千三百萬人的希望。」對於學長的期待，杜志濠笑說：「我覺得很好啊！互相期待，我也很期待他，壓力倒是不會，我一向都是放輕鬆為主。」

目前和馮俊凱效力同一車隊，杜志濠說：「我覺得滿酷的，因為阿凱就是台灣這個世代單車的指標人物，能在他職業生涯裡面跟他當隊友，我覺得滿不錯的。」他坦言，自己也沒想過會騎車騎到這個階段，「一直都是不設限，能走到哪就走到哪，但我覺得能當隊友很棒。」

