經典賽》南韓奇蹟闖8強卻碰多明尼加！韓媒悲觀：光聽名字就害怕

〔記者盧養宣／綜合報導〕世界棒球經典賽8強今天正式出爐，南韓隊在小組賽最終戰擊敗澳洲驚險晉級，不過將碰上強敵多明尼加，也讓南韓媒體態度相對悲觀。

多明尼加今天團隊敲出4轟，以7：5擊敗委內瑞拉，勇奪4連勝，D組第一晉級8強，開幕戰起4戰猛敲13轟寫下經典賽史上最多，火力相當驚人，將推出王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）出戰C組第2的南韓。

南韓隊在2009年奪下亞軍，這次睽違17年再闖8強，不過複賽有硬仗，將碰上打線星光熠熠的多明尼加，投手孫周永因手肘發炎退出8強，但紅雀韓裔火球男歐布萊恩（Riley O'Brien）因為身體狀況的關係不會遞補，也讓韓媒更加悲觀。

《OSEN》就在標題提到，「韓國進入超緊急狀態，竟然要以29人對抗多明尼加」，《體育朝鮮》則提到，多明尼加光是陣中15名球員身價就高達22億美元，南韓隊更少了1位投手，「遇上核彈級打線！南韓少一名投手真的沒問題嗎？」

《Nocut News》則直言，南韓8強對手多明尼加是「光聽名字就讓人害怕」的球隊，除坐擁豪華打線，投手陣容同樣不容小覷，但文末也指出，短期賽事總是會有變數，總教練柳志炫表示，「我們會做好準備，讓球員恢復到最佳狀態，打出一場好比賽。」

