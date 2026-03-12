自由電子報
拔河》世界室內賽 地主台灣首日公開賽掃3金3銀3銅

2026/03/12 19:20

景美女中小將在公開青少女480公斤級奪金牌（拔河運動協會提供）景美女中小將在公開青少女480公斤級奪金牌（拔河運動協會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕讓世界看見台灣！2026年世界室內拔河錦標賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，台灣首日在公開組就斬獲3金、3銀、3銅共9面獎牌，展現台灣拔河王國的強大實力，為後續的錦標賽先壯形色。

世界室內賽首度在台灣登場，地主國台灣之外，還有巴斯克、英格蘭、義大利、烏克蘭、拉脫維亞、荷蘭、美國、日本、南韓、蒙古、香港、泰國、越南等，將有超過千位頂尖選手參賽，12、13日賽事為「公開賽」，14、15日為「錦標賽」。

台灣隊今天首日展現強大實力，公開女子500公斤級包辦金銀銅，公開青少女480公斤級也囊括金銀銅，公開混合560公斤級獲1金、1銅，公開男子600公斤級拿銀牌，合計3金、3銀、3銅。

公開青少女480公斤級，由景美女中拔河隊以全勝奪金。教練田嘉蓉表示，能參加首次在台灣舉辦的世界級拔河運動國際賽事感到非常榮幸，這批小將在首日暖身賽表現不俗，期待14日錦標賽能發揮最佳實力，為台灣留下金牌。

高三的陳育婕指出，先前參加過室外國際賽，首度參與世界室內賽就能成為地主，更是備感榮幸，但還是有些緊張。她表示，比起室外拔河，自己更喜歡室內拔河，能發揮身高優勢，對自己的室內拔河技巧很有自信，並適時鼓勵學妹、多多溝通，發揮全隊最佳表現。

陳育婕今下午再戰女子500公斤級，轉為學妹身分與學姐並肩奮戰，相較於早上的賽事壓力較小。不過她也坦言，比賽河道比練習時滑，再加上女子500公斤級的對手年紀較長、耐力更強，可以撐得比較久，十分考驗技巧發揮與適應能力，幸好隊友互相勉勵得以克服難關，順利再摘一金，也為次日的賽事做準備。

北市大在公開混合560公斤級獲金（拔河運動協會提供）北市大在公開混合560公斤級獲金（拔河運動協會提供）

景美台師大B隊贏得公開女子500公斤級金牌（拔河運動協會提供）景美台師大B隊贏得公開女子500公斤級金牌（拔河運動協會提供）

