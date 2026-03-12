自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》多明尼加華麗甩棒享受比賽 小塔提斯談「超嗨野球」

2026/03/12 20:40

多明尼加以4戰全勝晉級複賽。（法新社）多明尼加以4戰全勝晉級複賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕多明尼加今天上演4轟全壘打煙火秀，終場以7：5擊敗委內瑞拉，以4勝0敗之姿、經典賽D組第一晉級複賽。多明尼加的「超嗨野球」令人難忘，尤其是全壘打的慶祝方式，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）對此表示，這就是多明尼加的文化和靈魂。

多明尼加今天對上委內瑞拉火力全開，索托（Juan Soto）、馬堤（Ketel Marte）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與小塔提斯接力開轟，他們敲出全壘打後都做出華麗的甩棒，繞壘時更是享受滿場球迷震耳欲聾的歡呼聲。值得一提的是，多明尼加在本屆預賽已經敲出13轟，高居所有隊伍之最。

對於多明尼加的「超嗨野球」，小塔提斯表示：「這就是我們的文化，多明尼加人從小就在這種熱血、舞蹈與節奏中成長，這展現了我們的靈魂。」小塔提斯坦言，他們的甩棒確實都非常誇張，但大家都欣賞彼此，享受一起打球的過程和喜悅，並希望能夠抱持這樣的態度去劍指冠軍。

索托認為，他們非常尊重比賽，但同時也要享受在場上的樂趣，這樣最好的一面才會展現出來，這就是為什麼隊上有這麼多好的球員，他們情感非常豐富，因為他們是在為國家而打球，享受著比賽的樂趣，感受著現場觀眾和這一切，這會激發出球員的所有潛能。塔提斯和索托都一致認為，隊上全壘打慶祝最有趣的球員是卡米內洛（Junior Caminero），因為他的慶祝動作比其他人還要誇張。

