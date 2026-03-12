經典賽》對多明尼加不可能戰勝？ 韓媒想起20年前打敗美國

多明尼加隊。（資料照，法新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕這屆經典賽奪冠大熱門多明尼加，預賽4戰狂掃13發全壘打轟垮對手，以4戰全勝之姿取得D組第一，後天早上6點半迎戰C組第二的南韓，多明尼加將推出費城人王牌左投桑契斯先發，南韓尚未公布先發投手。

多明尼加擁有「銀河打線」，索托（Juan Soto）、馬提（Ketel Marte）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今天對委內瑞拉都開轟，還有馬查多（Manny Machado）、卡米內洛（Junior Caminero）、「J-ROD」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）等一票悍將，破壞力十分驚人。

南韓睽違17年再度闖進經典賽8強複賽，就要遭遇「大魔王」多明尼加，兩隊首次在WBC交手，韓媒《朝鮮日報》撰文指出，以南韓整體實力和預賽的表現，不得不承認對戰多明尼加處於劣勢，但在2006年第一屆經典賽南韓曾打敗由基特、A-Rod、小葛瑞菲領軍的美國，這屆WBC多明尼加被視為奪冠大熱門，壓力比南韓大得多，南韓能否再創奇蹟值得關注。

2006年經典賽南韓在A組預賽打敗日本、台灣、中國取得3戰全勝，8強複賽南韓再扳倒墨西哥、美國、日本，直到4強賽才遭日本完封無緣爭冠。

該屆經典賽南韓遭遇美國王牌左投威利斯（Dontrelle Willis）毫無懼色，讓他先發3局失3分苦吞敗投，南韓靠李承燁和秋信守開轟，加上投手群輪番壓制，最終以7：3扳倒美國。

