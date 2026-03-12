高球》鴻海公開賽首輪 曾雅妮並列第9台將最佳

曾雅妮。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金200萬美元（約6377萬台幣）的2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽今天在東方球場點燃戰火，「微笑球后」曾雅妮、陳敏柔、侯羽桑揮出73桿，並列第9名，為台將最佳；泰國好手布薩巴甘上演獵鷹秀，繳出65桿，獨居領先。

曾雅妮今天從第10洞出發，前9洞打完吞下1記柏忌，但轉場後連續抓下兩鳥，可惜沒能延續手感，在第5跟第7號洞都吞下柏忌。妮妮表示，沒想到這回合風那麼大，果嶺速度和旗位也很刁鑽，「我在場上不敢積極進攻，最後幾洞本來有些機會多搶幾記博蒂，但可惜推不進。」

曾雅妮提到，很久沒有打日巡賽，很開心能在家鄉台灣與許多日本好手切磋，她稱讚，「現在球員擊球距離變得更遠，這些新世代選手攻擊能力明顯更強。」至於其他台灣女將，陳敏柔抓下1鳥吞2柏忌，侯羽桑則是獵下4鳥、吞5柏忌，都以73桿並列第9。

陳敏柔。（TLPGA提供）

近年在台巡賽持續有著強勁表現的泰國選手布薩巴甘，此次再度造訪東方球場隨即在首日比賽拔得頭籌，除了有穩定的小鳥進帳外，第12洞更收穫老鷹，排名迅速攀升至首位，最終繳出個人在東方球場最佳的65桿，穩坐領先。

布薩巴甘說：「場上的風真的大，第10洞吞下今天第一記柏忌時，我就告訴自己別想太多，下一洞再努力打出好球，所以第11洞開球以後，剩下約150碼，我跟桿弟商量，我只需要控球，距離控制在150碼內就好，於是拿出7號鐵桿進行擊球，沒想到球能夠乖乖彈進，真的很不可思議！我想除了風之外，果嶺速度和旗位也很有挑戰性，今天的球場相當嚴峻，不過同組的安田祐香和紀鈺愛兩位選手都很不錯，讓我能夠開心的打球，一桿接著一桿處理好。」

侯羽桑。（TLPGA提供）

泰國選手布薩巴甘。（TLPGA提供）

