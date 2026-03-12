自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》鈴木誠也受訪大讚索托 路過的大谷翔平又調皮了（影音）

2026/03/12 20:37

鈴木誠也（左）、大谷翔平。（資料照，路透）鈴木誠也（左）、大谷翔平。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕衛冕冠軍日本隊昨抵達邁阿密，今進行自由參加的團隊練習，外野手鈴木誠也接受多明尼加媒體採訪時表示，最欣賞的多國強打是索托（Juan Soto）。

日媒《Full-Count》報導，鈴木誠也今在接受日本媒體採訪後，中南美洲的媒體也對他相當感興趣，好奇他最喜歡的多明尼加球員，他先回應，「很多」，被要求只能講一位時表示，「我喜歡索托」，原因還用西班牙語回答「Mucho Power（很有力量）」。

《Full-Count》記者提到，隨後村上宗隆也接受多明尼加媒體訪問，還用西班牙語秀了「你好嗎」、「早安」，多國媒體向日媒分享，村上宗隆雖然今年才挑戰大聯盟，但在中南美洲已經有知名度，不過在當地日本武士隊人氣最高的還是大谷翔平，其次是山本由伸。此外，多明尼加媒體看到正在打擊練習的牧秀悟也相當好奇，還向日本記者詢問，「他是誰？請告訴我他的名字。」

另外，鈴木誠也與大谷翔平在經典賽期間時常在限時動態互開彼此玩笑，今鈴木接受採訪時大谷從後方走過，還調皮摸了一下鈴木的後腦勺，引起日媒《NTV NEWS24》關注，提到兩人在練習時也有說有笑，但被問及說了什麼，鈴木誠也回應：「秘密」。

