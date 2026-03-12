自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》盧峻翔砍27分 領航猿痛宰勇士收2連勝

2026/03/12 21:34

桃園璞園領航猿盧峻翔。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿盧峻翔。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿今天作客富邦勇士，「夜王」盧峻翔飆出全隊最高27分，加上阿提諾貢獻20分，率隊以109：91收下勝利。

桃園璞園領航猿阿提諾。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿阿提諾。（記者陳志曲攝）

開季至今僅吞下1敗的領航猿，今天迎來農曆年後下半季首戰，踢館勇士，之前因傷缺陣的洋將葛拉漢這一戰回歸。

領航猿開局進攻多點開花，取得12：5領先，但勇士一度靠著揚科維奇、陳又瑋接力得分迎頭趕上，隨後輪到盧峻翔跳出，除了自己得分外也助攻隊友搶分，助隊再次擴大領先，首節打完領航猿已取得15分領先。

次節領航猿在盧峻翔接連命中三分球後，一度擴大到20分領先，隨後勇士古德溫挺身而出，不僅飆進三分球還上演灌籃秀，助隊一度縮小差距，但半場打完領航猿仍取得61：49領先。

盧峻翔上半場拿下17分全場最高，阿提諾貢獻10分；勇士方面，古德溫攻下16分全隊最高，但團隊三分球命中率只有18.7%，成為落後的原因之一。

易籃後，勇士一波7：4攻勢回到個位數差距，眼看對手持續緊追，李家慷跳出得分還完成三分打助隊回穩，3節打完領航猿仍保有19分領先，末節也直接擴大到超過20分，奠定勝基。

領航猿今天4名球員得分上雙，盧峻翔貢獻全隊最高27分、6籃板、5助攻，阿提諾貢獻20分次之，李家慷14分、10籃板。勇士方面，古德溫拿下28分全場最高，揚科維奇20分、11籃板。

桃園璞園領航猿李家慷（中）。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿李家慷（中）。（記者陳志曲攝）

臺北富邦勇士古德溫。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士古德溫。（記者陳志曲攝）

臺北富邦勇士揚科維奇。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士揚科維奇。（記者陳志曲攝）

臺北富邦勇士林志傑。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士林志傑。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中