PLG》盧峻翔砍27分 領航猿痛宰勇士收2連勝

桃園璞園領航猿盧峻翔。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿今天作客富邦勇士，「夜王」盧峻翔飆出全隊最高27分，加上阿提諾貢獻20分，率隊以109：91收下勝利。

桃園璞園領航猿阿提諾。（記者陳志曲攝）

開季至今僅吞下1敗的領航猿，今天迎來農曆年後下半季首戰，踢館勇士，之前因傷缺陣的洋將葛拉漢這一戰回歸。

領航猿開局進攻多點開花，取得12：5領先，但勇士一度靠著揚科維奇、陳又瑋接力得分迎頭趕上，隨後輪到盧峻翔跳出，除了自己得分外也助攻隊友搶分，助隊再次擴大領先，首節打完領航猿已取得15分領先。

次節領航猿在盧峻翔接連命中三分球後，一度擴大到20分領先，隨後勇士古德溫挺身而出，不僅飆進三分球還上演灌籃秀，助隊一度縮小差距，但半場打完領航猿仍取得61：49領先。

盧峻翔上半場拿下17分全場最高，阿提諾貢獻10分；勇士方面，古德溫攻下16分全隊最高，但團隊三分球命中率只有18.7%，成為落後的原因之一。

易籃後，勇士一波7：4攻勢回到個位數差距，眼看對手持續緊追，李家慷跳出得分還完成三分打助隊回穩，3節打完領航猿仍保有19分領先，末節也直接擴大到超過20分，奠定勝基。

領航猿今天4名球員得分上雙，盧峻翔貢獻全隊最高27分、6籃板、5助攻，阿提諾貢獻20分次之，李家慷14分、10籃板。勇士方面，古德溫拿下28分全場最高，揚科維奇20分、11籃板。

桃園璞園領航猿李家慷（中）。（記者陳志曲攝）

臺北富邦勇士古德溫。（記者陳志曲攝）

臺北富邦勇士揚科維奇。（記者陳志曲攝）

臺北富邦勇士林志傑。（記者陳志曲攝）

