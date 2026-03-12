PLG》出發東超前最後實戰 盧峻翔評球隊狀態：配合狀態很好

桃園璞園領航猿盧峻翔。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿下週將出發澳門，出征東亞超級聯賽6強決賽，今天和富邦勇士一戰也是最後實戰，檢視球隊狀態。「夜王」盧峻翔今天砍下全隊最高27分、6籃板、5助攻，他認為，一切都很熟悉，球隊配合也非常好，隨時做好準備。

領航猿今天一路壓制勇士，全隊4人得分上雙，盧峻翔貢獻全隊最高27分、6籃板、5助攻，阿提諾貢獻20分次之，李家慷14分、10籃板，傷癒回歸的葛拉漢進帳11分。

對於球隊狀態，主帥卡米諾斯認為，這是一場很棒的勝利，「我們大約有五週沒有比賽了，剛開始確實會擔心球隊的狀態，雖然我們練習得很好，但第一節開始我們的節奏、速度以及對球場的解讀，面對不同的防守，我們在傳導和分享球上做得非常出色。」

不過，卡米諾斯點出球隊在上半場最後6分鐘有些狀況，籃板掌握出問題也給對手很多罰球機會，好在很快調整過來，「很高興能控制住比賽並再拿下一勝，現在我們要專注於下一個更大的目標，東超季後賽。」

至於今天拿下全隊最高分的盧峻翔說：「今天大家表現得很好，然後讓我感覺非常熟悉。大家的團隊配合、互相的信任，也證明了我們隨時都是準備好的團隊。」

