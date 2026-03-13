經典賽》美國主帥以為已晉級引眾怒！韋恩萊特緩頰：他只是口誤

美國隊總教練迪羅薩（右）。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕冠軍熱門美國隊差點止步經典賽小組賽，總教練迪羅薩（Mark DeRosa）對決義大利賽前稱已經拿下門票引發眾怒，前美國隊投手韋恩萊特（Adam Wainwright）在社群為他緩頰，認為迪羅薩只是口誤。

迪羅薩在面對義大利賽前受訪時稱球隊已經晉級，最後球隊以2分差敗下陣來，出現晉級危機，他賽後坦言自己計算出錯，確實失言。

前紅雀投手韋恩萊特是上屆美國隊銀牌成員，他在社群發文為正處於風口浪尖的迪羅薩說話，「很多人說他不應該執掌美國隊兵符，還有人說這種大場面需要大聯盟資歷的教練才能鎮住場，身為上屆成員，我就來談談這件事。」

韋恩萊特表示，自己也看到了迪羅薩說美國隊已經拿到門票的片段，「他可能真的不清楚確切的晉級狀況嗎？也許吧。但讓我們冷靜思考一下大家擔心的幾件事，首先，當美國隊總教練真的需要大聯盟執教經驗嗎？答案是：不需要。」

韋恩萊特指出，迪羅薩擁有上屆的帶兵經驗，熟悉經典賽賽制，也知道球隊該如何組成，「他很清楚各球團會打電話來，基本上就是下指導棋說這些球員能怎麼用，所有球隊都會這麼做，也會對自家球員設定使用限制。我覺得他可能比一般的大聯盟總教練更了解這套特殊的體系，另外，教練團還有岡薩雷茲（Fredi Gonzalez）、羅斯（David Ross）這些大聯盟級的教練，而且他非常懂得凝聚人心，在這種短期賽中，球隊必須迅速建立默契，沒有人比他更適合這份工作。」

至於迪羅薩在面對義大利一戰前受訪就稱美國隊已經拿到門票，搞不清楚狀況惹怒大批美國球迷，對此韋恩萊特寫道，「他真的不知道確切的晉級狀況嗎？他身邊全是教練團和美國棒協的人，整天還有媒體對他轟炸，我們真的覺得會沒有人把晉級規則告訴他嗎？拜託，我相信他只是口誤，他在受訪前一晚應該就知道所有可能的情況。」

另外，美國隊此役未讓哈波（Bryce Harper）、柏格曼（Alex Bregman）等強打先發，被認為輕敵，韋恩萊特提到，這場比賽美國隊打線發揮不俗，也拿了6分，只是失了8分，義大利手感火燙，面對墨西哥又拿了9分。

韋恩萊特最後指出，自己跟所有美國球迷一樣都希望美國隊贏球，「但你有時候就是會輸，讓我們退一步說，假設他真的搞錯狀況，難道整個教練團、大批記者、還有所有球員也全都不知道嗎？這種說法實在很難讓人信服，至於那些現在死咬著說他無能的人，如果美國隊最後奪冠，他就會成為擁有金、銀牌的總教練，到時候你們還能保持同樣的批評力道嗎？」

