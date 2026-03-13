自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》美國主帥以為已晉級引眾怒！韋恩萊特緩頰：他只是口誤

2026/03/13 06:56

美國隊總教練迪羅薩（右）。（資料照）美國隊總教練迪羅薩（右）。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕冠軍熱門美國隊差點止步經典賽小組賽，總教練迪羅薩（Mark DeRosa）對決義大利賽前稱已經拿下門票引發眾怒，前美國隊投手韋恩萊特（Adam Wainwright）在社群為他緩頰，認為迪羅薩只是口誤。

迪羅薩在面對義大利賽前受訪時稱球隊已經晉級，最後球隊以2分差敗下陣來，出現晉級危機，他賽後坦言自己計算出錯，確實失言。

前紅雀投手韋恩萊特是上屆美國隊銀牌成員，他在社群發文為正處於風口浪尖的迪羅薩說話，「很多人說他不應該執掌美國隊兵符，還有人說這種大場面需要大聯盟資歷的教練才能鎮住場，身為上屆成員，我就來談談這件事。」

韋恩萊特表示，自己也看到了迪羅薩說美國隊已經拿到門票的片段，「他可能真的不清楚確切的晉級狀況嗎？也許吧。但讓我們冷靜思考一下大家擔心的幾件事，首先，當美國隊總教練真的需要大聯盟執教經驗嗎？答案是：不需要。」

韋恩萊特指出，迪羅薩擁有上屆的帶兵經驗，熟悉經典賽賽制，也知道球隊該如何組成，「他很清楚各球團會打電話來，基本上就是下指導棋說這些球員能怎麼用，所有球隊都會這麼做，也會對自家球員設定使用限制。我覺得他可能比一般的大聯盟總教練更了解這套特殊的體系，另外，教練團還有岡薩雷茲（Fredi Gonzalez）、羅斯（David Ross）這些大聯盟級的教練，而且他非常懂得凝聚人心，在這種短期賽中，球隊必須迅速建立默契，沒有人比他更適合這份工作。」

至於迪羅薩在面對義大利一戰前受訪就稱美國隊已經拿到門票，搞不清楚狀況惹怒大批美國球迷，對此韋恩萊特寫道，「他真的不知道確切的晉級狀況嗎？他身邊全是教練團和美國棒協的人，整天還有媒體對他轟炸，我們真的覺得會沒有人把晉級規則告訴他嗎？拜託，我相信他只是口誤，他在受訪前一晚應該就知道所有可能的情況。」

另外，美國隊此役未讓哈波（Bryce Harper）、柏格曼（Alex Bregman）等強打先發，被認為輕敵，韋恩萊特提到，這場比賽美國隊打線發揮不俗，也拿了6分，只是失了8分，義大利手感火燙，面對墨西哥又拿了9分。

韋恩萊特最後指出，自己跟所有美國球迷一樣都希望美國隊贏球，「但你有時候就是會輸，讓我們退一步說，假設他真的搞錯狀況，難道整個教練團、大批記者、還有所有球員也全都不知道嗎？這種說法實在很難讓人信服，至於那些現在死咬著說他無能的人，如果美國隊最後奪冠，他就會成為擁有金、銀牌的總教練，到時候你們還能保持同樣的批評力道嗎？」

韋恩萊特。（資料照）韋恩萊特。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中