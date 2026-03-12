經典賽》大谷翔平Live BP對決自家日本隊 模擬4局飆7K展現王牌身手

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊二刀流超級巨星大谷翔平在本屆經典賽只打不投，今天在美國邁阿密馬林魚的主場龍帝霸公園球場，進行加入國家隊的首次Live BP（實戰投打練習），面對日本隊打者，模擬4局飆出7次三振，被敲出2支安打性質的球。

衛冕軍日本隊在C組4戰全勝，以分組第一晉級8強複賽，對手將是D組第2的委內瑞拉。日本隊在昨日抵達美國邁阿密，今天在進行團隊訓練之前，大谷站上投手丘進行實戰投打練習，通常在正式團隊訓練前進行如此接近實戰的練習相當少見。

大谷翔平對決日本隊的打者，在模擬第一局的打席中，大谷用了12球就投出三上三下，先是用速球三振掉了森下翔太，另外再讓小園海斗擊出打斷球棒的二壘滾地球，中村悠平則是敲出投手丘前滾地球。接著大谷在模擬第2局再度壓制打者，坂本誠志郎敲出游擊滾地球，若月健矢遭到三振，森下翔太擊出中外野飛球出局，被小園海斗敲出左外野安打。

大谷在短暫休息後進行第3局的模擬投球，先是三振掉了若月健矢，之後再讓中村悠平擊出二壘滾地球，再賞了森下翔太老K，再讓小園海斗擊出游擊滾地球結束第3局，大谷之後還投了第4局，坂本誠志郎擊出游擊滾地球，中村悠平被三振，森下翔太擊出三壘滾地球，小園海斗也是吞下三振，坂本誠志郎敲出中外野安打，森下翔太被三振，小園海斗擊出左外野飛球出局。

大谷翔平合計4局共投了59球，面對了18名打者，僅被擊出2支安打，並送出7次三振。許多日本隊的投手都在打擊網的後方看著大谷翔平投球，包括大勢、隅田知一郎、種市篤暉、金丸夢斗及北山亘基等人。

