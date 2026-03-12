自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》大谷翔平Live BP對決自家日本隊 模擬4局飆7K展現王牌身手

2026/03/12 23:26

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊二刀流超級巨星大谷翔平在本屆經典賽只打不投，今天在美國邁阿密馬林魚的主場龍帝霸公園球場，進行加入國家隊的首次Live BP（實戰投打練習），面對日本隊打者，模擬4局飆出7次三振，被敲出2支安打性質的球。

衛冕軍日本隊在C組4戰全勝，以分組第一晉級8強複賽，對手將是D組第2的委內瑞拉。日本隊在昨日抵達美國邁阿密，今天在進行團隊訓練之前，大谷站上投手丘進行實戰投打練習，通常在正式團隊訓練前進行如此接近實戰的練習相當少見。

大谷翔平對決日本隊的打者，在模擬第一局的打席中，大谷用了12球就投出三上三下，先是用速球三振掉了森下翔太，另外再讓小園海斗擊出打斷球棒的二壘滾地球，中村悠平則是敲出投手丘前滾地球。接著大谷在模擬第2局再度壓制打者，坂本誠志郎敲出游擊滾地球，若月健矢遭到三振，森下翔太擊出中外野飛球出局，被小園海斗敲出左外野安打。

大谷在短暫休息後進行第3局的模擬投球，先是三振掉了若月健矢，之後再讓中村悠平擊出二壘滾地球，再賞了森下翔太老K，再讓小園海斗擊出游擊滾地球結束第3局，大谷之後還投了第4局，坂本誠志郎擊出游擊滾地球，中村悠平被三振，森下翔太擊出三壘滾地球，小園海斗也是吞下三振，坂本誠志郎敲出中外野安打，森下翔太被三振，小園海斗擊出左外野飛球出局。

大谷翔平合計4局共投了59球，面對了18名打者，僅被擊出2支安打，並送出7次三振。許多日本隊的投手都在打擊網的後方看著大谷翔平投球，包括大勢、隅田知一郎、種市篤暉、金丸夢斗及北山亘基等人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中