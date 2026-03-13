自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》總教練建立「托瑞的洋基傳統」義大利球員西裝筆挺進場

2026/03/13 06:56

義大利總教練塞維里。（資料照，法新社）義大利總教練塞維里。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕義大利這次在經典賽打出驚奇，預賽4戰全勝挺進8強，除在休息區有濃縮咖啡的慶祝儀式外，西裝筆挺現身球場也引發關注，這是總教練塞維里（Francisco Cervelli）從昔日主帥托瑞（Joe Torre）身上得到的啟發。

塞維里出生於委內瑞拉，父親來自義大利，13年大聯盟捕手生涯效力過洋基、海盜等隊，曾在2009年、2017年為義國出征經典賽，這次接下國家隊兵符，率隊接連扳倒美國、墨西哥等強權，以分組龍頭之姿前進複賽。

義大利球員這次都身穿西裝抵達球場，塞維里接受《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）訪問時表示，這是自己從前洋基總教練托瑞身上學到的，「他教會了我很多事情，如何保持優雅、如何尊重他人，以及如何成為一名洋基人。所以這也是我現在在義大利隊想要建立的文化。」

塞維里表示，「義大利代表的是文化、優雅和藝術，因此我希望我的球員每天都穿著得體，他們也尊重這項規定，這是世界最高等級的舞台，所以為什麼不建立像托瑞那樣的傳統呢？就是要尊重這項運動，場內外都展現出職業球員的風範。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中