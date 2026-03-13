經典賽》總教練建立「托瑞的洋基傳統」義大利球員西裝筆挺進場

義大利總教練塞維里。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕義大利這次在經典賽打出驚奇，預賽4戰全勝挺進8強，除在休息區有濃縮咖啡的慶祝儀式外，西裝筆挺現身球場也引發關注，這是總教練塞維里（Francisco Cervelli）從昔日主帥托瑞（Joe Torre）身上得到的啟發。

塞維里出生於委內瑞拉，父親來自義大利，13年大聯盟捕手生涯效力過洋基、海盜等隊，曾在2009年、2017年為義國出征經典賽，這次接下國家隊兵符，率隊接連扳倒美國、墨西哥等強權，以分組龍頭之姿前進複賽。

請繼續往下閱讀...

義大利球員這次都身穿西裝抵達球場，塞維里接受《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）訪問時表示，這是自己從前洋基總教練托瑞身上學到的，「他教會了我很多事情，如何保持優雅、如何尊重他人，以及如何成為一名洋基人。所以這也是我現在在義大利隊想要建立的文化。」

塞維里表示，「義大利代表的是文化、優雅和藝術，因此我希望我的球員每天都穿著得體，他們也尊重這項規定，這是世界最高等級的舞台，所以為什麼不建立像托瑞那樣的傳統呢？就是要尊重這項運動，場內外都展現出職業球員的風範。」

Italy’s arrival to the ballpark today. All suits. All business. @MLBNetwork pic.twitter.com/inrgxoA5X6 — Jon Morosi （@jonmorosi） March 11, 2026

