體育 即時新聞

WBC美國隊陣容異動　王牌史庫柏返春訓3名強援接力

2026/03/13 03:06

〔中央社〕史庫柏（Tarik Skubal）、瓦卡（Michael Wacha）和亞伯勒（Ryan Yarbrough）被移出世界棒球經典賽（WBC）美國隊的複賽名單。

路透社報導，美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）透露，史庫柏依照賽前原定計畫，回到底特律老虎進行春訓，球隊將改由3名救援投手應戰。

底特律老虎右投魏斯特（Will Vest）、多倫多藍鳥右投羅傑斯（Tyler Rogers）和紐約洋基左投希爾（Tim Hill）將在WBC八強賽前加入美國隊名單。

史庫柏在WBC的唯一一次出賽投滿3局，幫助美國隊戰勝英國。

隨著明天八強賽對決加拿大，美國隊可能面臨3場賽事的考驗，這3位牛棚戰力的補強，大大增加了德羅薩在比賽後段的調度靈活性。

現年30歲的魏斯特是休士頓本地人，本次八強賽將從底特律老虎在佛羅里達的春訓基地返鄉出戰。他上個賽季拿下23次救援成功，職業生涯在老虎隊投了250又1/3局，防禦率為3.20。

35歲的羅傑斯上個賽季出賽81場，投77又1/3局，防禦率1.98，並投出48次三振。至於36歲的希爾，上季在洋基隊則擁有3.09的防禦率。（編譯：陳昱婷）1150313

