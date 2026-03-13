自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》美國多達6人異動！道奇傳奇克蕭8強後移出名單 正式結束生涯

2026/03/13 07:39

克蕭。（資料照，法新社）克蕭。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊昨天靠著義大利9：1重挫墨西哥，死裡逃生以B組第二晉級8強，今天也傳出多達6名選手異動，其中前道奇名投克蕭（Clayton Kershaw）將於8強賽後被移出名單，正式結束傳奇生涯。

美國隊今天傳出陣容異動，共計6人將被移出名單，包含史庫柏爾（Tarik Skubal）、克蕭、波伊德（Matthew Boyd）、霍姆斯（Clay Holmes）、瓦卡（Michael Wacha）與亞柏格（Ryan Yarbrough）。其中史庫柏爾、瓦卡與亞柏格的位置，分別由老虎終結者維斯特（Will Vest）、藍鳥下勾右投羅傑斯（Tyler Rogers）、洋基左側投希爾（Tim Hill）3位後援投手遞補。

至於去年球季結束後宣布退休的克蕭，此休季仍宣布加入美國隊，成為他棒球生涯最後一舞，不過克蕭在本屆經典賽尚未登板，如今傳出將於8強後，也就是對決加拿大後移出名單，並由小組賽開打前因傷退賽的雙城王牌萊恩（Joe Ryan）遞補。

另外，霍姆斯將回歸大都會，必將於明天的大聯盟春訓熱身賽登板，球團希望他能歸隊，藉此確保獲得足夠投球量，為新球季做好準備；波伊德也將重返小熊春訓，同時確定將擔任小熊新球季開幕戰對決國民的先發投手。目前霍姆斯與波伊德的遞補人選尚未出爐。

