經典賽》38歲柳賢振確定先發對決鬼神多明尼加！南韓總教練有話直說

體育 2026WBC 最新報導

2026/03/13 08:06

柳賢振。（資料照，路透）柳賢振。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕南韓以C組第二支姿闖進8強，14日將碰上眾星雲集的多明尼加，南韓總教練柳志炫在邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）訓練後受訪公布，效力韓職韓華鷹的38歲左投柳賢振，將扛下8強賽的先發重任。

時隔17年再度殺進經典賽8強的南韓隊，在小組賽輪取得2勝2敗後，經過計算失分率才驚險奪下8強門票；相較之下，多明尼加以小組賽全勝之姿、分組第一輕鬆挺進8強，陣中包含馬查多（Manny Machado）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、索托（Juan Soto）等大聯盟巨星，小組賽4戰狂敲13轟，火力驚人。

南韓總教練柳志炫在球隊訓練後受訪表示，確定派出柳賢振擔任8強對決多明尼加的先發投手：「派柳賢振先發是因為他是柳賢振，他是我們隊中最值得信賴的王牌。」柳志炫也完全不敢掉以輕心：「多明尼加是由世界頂尖選手組成的隊伍，上一戰他們單場敲出4轟，火力非常驚人，我們的投手必須減少失投。但以我們目前的團隊氣氛，絕對有得一拚，會好好準備打出一場精彩的比賽。」

柳賢振對多明尼加打線並不陌生，將與過去待過藍鳥、道奇的前隊友小葛雷諾、馬查多正面對決，也將再度與過去曾交手過的小塔提斯與索托交鋒。柳賢振也表達決心：「我會竭盡全力，不讓這一場比賽成為我穿著國家隊戰袍的最後一戰。」

至於多明尼加的先發投手，將是費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）。南韓總教練柳志炫稱桑契斯為世界級強投：「他的速球很棒，對付右打者的外角變速球也非常出色。我們的打者必須提高上壘率，若能對外角變速球展現精準選球眼，這場比賽將更具競爭力。」

