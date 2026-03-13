自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》魔獸發文正式宣布退休！「是時候告別超人這個角色了...」

2026/03/13 09:03

霍華德。（資料照，歐新社）霍華德。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星霍華德（Dwight Howard）日前完成了名人堂入選的演說，也曾來台灣打過職籃，今日稍早，他於自己的社群平台上發文正式宣布退休。

霍華德在社群媒體X上發文，「今天，也就是本月12日（台灣時間3月13日），醒來後我意識到，是時候告別『超人』這個角色了！我並非超人……我也會哭！我也會掙扎！我和其他人一樣，感同身受。即便面對謊言、媒體和仇恨，我依然傳遞愛，在風暴中保持微笑。」

霍華德在貼文中，感謝一路以來支持他的球迷，並提到很遺憾沒有機會舉辦告別巡迴，他決定安排一次巡演，為了感謝粉絲們的支持，讓他可以做自己熱愛的事，有理由微笑。

霍華德也決定從現在開始，將每個月的12日設為「D12日」，他會前往世界各地，隨機作一些善事，讓其他人感受到笑容。

霍華德，外號「魔獸」先後效力包含魔術、湖人與火箭等多支NBA球隊，於2022-2023來台加入桃園永豐雲豹，掀起一股魔獸旋風。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中