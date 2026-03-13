NBA》魔獸發文正式宣布退休！「是時候告別超人這個角色了...」

霍華德。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星霍華德（Dwight Howard）日前完成了名人堂入選的演說，也曾來台灣打過職籃，今日稍早，他於自己的社群平台上發文正式宣布退休。

霍華德在社群媒體X上發文，「今天，也就是本月12日（台灣時間3月13日），醒來後我意識到，是時候告別『超人』這個角色了！我並非超人……我也會哭！我也會掙扎！我和其他人一樣，感同身受。即便面對謊言、媒體和仇恨，我依然傳遞愛，在風暴中保持微笑。」

霍華德在貼文中，感謝一路以來支持他的球迷，並提到很遺憾沒有機會舉辦告別巡迴，他決定安排一次巡演，為了感謝粉絲們的支持，讓他可以做自己熱愛的事，有理由微笑。

霍華德也決定從現在開始，將每個月的12日設為「D12日」，他會前往世界各地，隨機作一些善事，讓其他人感受到笑容。

霍華德，外號「魔獸」先後效力包含魔術、湖人與火箭等多支NBA球隊，於2022-2023來台加入桃園永豐雲豹，掀起一股魔獸旋風。

Woke up today on the 12th of this month and I figured it’s time to move on from Superman! Im no super human… I cry ! I struggle! I feel like everyone else. Through the lies, the media and the hate I still show love and Smile Through The Storm.But now Im taking off the cape and… pic.twitter.com/SyZQAcAeLq — Dwight Howard （@DwightHoward） March 12, 2026

