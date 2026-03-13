自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》 美媒評比8強排名出爐 「大谷安全抵達」的衛冕軍日本排第2

2026/03/13 08:56

日本隊。（資料照，路透）日本隊。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽8強隊伍就位，比賽將於美國邁阿密開打，美國媒體《今日美國》賽前也撰文為8隊排名，多明尼加高居第一，尋求衛冕的日本排第二，至於號稱「史上最強」美國排第三。

多明尼加有索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、卡米內洛（Junior Caminero）等強打所組成的夢幻打線，加上投手戰力大幅提升，小組賽奪4連勝強勢晉級，團隊合計敲出本屆經典賽最多的13發全壘打，OPS為1.130，《今日美國》指出，儘管他們並沒有因為全壘打數多而攻下更多得分，但投打表現都令人印象深刻，他們14日上午6點30分的8強賽要對上被評比為第8名的南韓。

日本本屆要力拚連霸，最大優勢為陣中有超級強打大谷翔平坐鎮，文章還幽默寫下：「報導確認大谷翔平已經安全抵達。」顯現大谷對球隊的重要性，而他在預賽和鈴木誠也、吉田正尚都各敲出2發全壘打，村上宗隆也有一發滿貫砲，日本隊4場小組賽合計攻下34分，且只失9分，證明是一支很全面且具備威脅性的隊伍，但8強就要碰上實力不容小覷的委內瑞拉，決賽也要碰到美國或多明尼加，會是爭冠的最大挑戰。

擁有豪華陣容的美國在小組賽僅排第二晉級，不過《今日美國》認為，8強對上加拿大已算是不可多得的好結果，畢竟隊史首次晉8強的加拿大韌性十足，但火力可能難以和美國抗衡，接下來就看對上多明尼加和日本能否完美發揮，走出在預賽的不完美開局。

《今日美國》排出的4到8名依序為委內瑞拉、義大利、波多黎各、加拿大、南韓。

