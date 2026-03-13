經典賽》南韓小心了！鬼神多明尼加情蒐有備而來 703轟主帥大膽預測

多明尼加。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2013年經典賽冠軍多明尼加誓言重返榮耀，本屆小組賽4戰全勝、狂敲13轟，以D組第一挺進8強，將碰上C組第二南韓。多明尼加總管克魯茲（Nelson Cruz）與總教練普侯斯（Albert Pujols）也都有備而來，絕不馬虎。

大聯盟生涯464轟的克魯茲在官方練球中受訪，給出對於南韓隊的看法：「我們曾派球探前往東京蒐集情報，關於他們如何進攻、我們該如何應對，我們已經掌握了大量資訊。」不過他也並未因此輕視南韓，「他們是一支運動能力卓越的隊伍，球員天賦異稟，也能對對手造成傷害，我們必須做好萬全準備。」

生涯703轟的「普神」普侯斯則被問及南韓隊的強項為何，他表示：「韓國能打出屬於自己風格的球賽，整體球風洗鍊、幾乎不犯錯。我們也必須將失誤降到最低，在準備充分的狀態下應戰。」他進一步預測：「韓國會嘗試透過小球戰術、打帶跑等多種手段得分。」

多明尼加將派出費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）對決柳賢振，普侯斯強調，多明尼加無論火力、牛棚或守備都非常出色，而在短期賽中，能利用對方失誤也是相當關鍵的一環。

普侯斯。（資料照，路透）

