體育 2026WBC 最新報導

經典賽》「能晉級很幸運」 美國隊教頭一席話搞錯勝場數遭外媒開批

2026/03/13 10:20

美國隊總教練迪羅薩。（資料照，美聯社）美國隊總教練迪羅薩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽，奪冠熱門之一的美國隊卻在預賽最後一場輸給義大利，讓美國隊一度出現晉級危機，最終靠義大利以9比1擊敗墨西哥，讓美國隊驚險以分組第二晉級。美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）今天受訪坦言，很幸運能夠晉級8強複賽。

美國隊對決義大利的賽前，迪羅薩接受MLB Network的節目《Hot Stove》的訪問時，稱美國隊已經拿下晉級門票，但隨著美國隊以6比8敗給義大利，讓晉級之路亮黃燈，引發眾怒。迪羅薩賽後也坦言，「我失言了，計算有出錯。」

今天的經典賽8強賽前的記者會，迪羅薩堅稱，他與美國隊選手在輸給義大利後，美國隊都知道球隊尚未晉級，他也提到自己在《Hot Stove》節目上的發言是一個過於自信的說法，「就是這樣，責任在我。」

迪羅薩再次說明預賽最後一場面對義大利的情況，「我們是帶著贏球的準備進入那場比賽。我認為外界有一些錯誤的說法，但不是那樣，我很清楚我們要贏得那場比賽，以及所有可能發生的各種情境。他們當時是2勝0敗，我們也是2勝0敗，我們知道他們隔天要對上墨西哥。」但美國媒體《紐約郵報》就批評，迪羅薩又犯了一個錯誤，當時美國隊在小組賽是3勝0敗的成績。

「能晉級很幸運。」迪羅薩說，「義大利在小組賽打出4勝0敗的成績。大家在賽前其實很低估他們，但現在肯定不會了。向他們致敬，是他們幫了我們一把。」

美國隊將在8強複賽碰上A組第一的加拿大，迪羅薩表示，「對這些選手來說，這等於是重新獲得一次機會。我們要向帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）和義大利隊致敬。真的，他們那場比賽打得很好，我們當時確實有點過度自信，也因此被狠狠敲醒。現在我們翻過那一頁，準備面對加拿大。」

