MLB》春訓先發見真章！鄧愷威前所未有初體驗 太空人主帥有專屬計畫

鄧愷威。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣強投鄧愷威將於明天迎來本季春訓初先發，就在幾週前，當他抵達太空人春訓基地不久後，投手教練團為他做了一件他以往效力過的球隊從未做過的事，讓鄧愷威印象深刻，同時太空人總教練也幫鄧愷威制定一套計畫。

根據大聯盟官網報導，太空人教練團準備了一份詳盡的簡報，內容包含完整的圖表與數據，向鄧愷威展示如何透過更有效運用他的5種球路，來提升本季表現。鄧愷威透過翻譯表示：「這真的讓我印象深刻，非常有感。」

太空人休季期間將鄧愷威從巨人交易至陣中，過往在雙城與巨人小聯盟時期主要擔任先發的他，直到近2年登上大聯盟開始嘗試後援。談及在巨人隊時期的牛棚經驗，鄧愷威表示，這對他今年調整很有幫助。

目前鄧愷威在今年春訓3場登板都是後援，5.2局失掉2分自責分，飆出4K、另有4次保送。對於明天將迎來春訓首場先發，鄧愷威直呼很期待，也會試著保持專注，專心在每一顆球上，努力展現最好的一面。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）希望看見鄧愷威能在現有的基礎上持續進步，談到明天鄧愷威的先發透露：「我們要拉長他的局數，會讓他面對2輪打線，觀察他的用球數超過35至40球之後的表現。」艾斯帕達也稱讚鄧愷威的橫掃球製造打者揮空的能力，「不論面對左打或右打，他都能投出三振。而如果你能拿到三振，那這球就有競爭力。」

太空人目前仍在考慮是否以6人輪值開季，包含王牌布朗（Hunter Brown）、今井達也、哈維爾（Cristian Javier）、伯羅斯（Mike Burrows）、阿里格蒂（Spencer Arrighetti）、麥卡勒（Lance McCullers Jr.）都在競爭名單，而鄧愷威則處於邊緣。對此他表示，自己更傾向擔任先發：「但無論球隊需要我做什麼，我都會盡全力，我的目標是幫助球隊贏球。」

如果鄧愷威最終以後援身分進入開季名單，有望擔任長中繼或支援牛棚、先發的角色。總教練艾斯帕達強調：「這2年來，我學到一件事就是中繼投手非常重要。他們能保護先發投手，並減輕比賽後段牛棚負擔。如果你有多位能勝任這個角色，或是能擔任假先發的投手，會很有價值。」

