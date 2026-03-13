經典賽》小組賽10大最佳瞬間公布！大谷翔平滿貫砲震撼台灣只排第6

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽小組賽落幕，大聯盟官網記者墨菲（Brian Murphy）與哈里根（Thomas Harrigan）盤點小組賽10大最佳瞬間（top 10 moments），日本巨星大谷翔平對台灣隊轟出滿貫砲，只位居第6名。

小組賽4戰全勝、分組第一晉級8強的衛冕軍日本武士，以13：0提前7局「扣倒」台灣隊，當家巨星大谷翔平更在2局上砲轟台灣先發投手鄭浩均，將一顆外角低曲球撈成滿貫砲，該場比賽大谷4打數3安打，只差一支三壘安打就能達成完全打擊。

請繼續往下閱讀...

儘管大谷對台灣隊敲出滿貫砲，吸引大聯盟官方與各國媒體爭相報導，但最終在大聯盟官網的小組賽10大最佳瞬間中僅排在第6名，第5名至第1名依序為義大利隊長帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）對墨西哥單場三響砲、小惠特（Bobby Witt Jr.）對墨西哥兩度美技守備、巴西17歲投手康崔拉斯（Joseph Contreras）讓美國隊長賈吉（Aaron Judge）滿壘敲雙殺、義大利爆冷扳倒美國、波多黎各赫爾奈茲（Darell Hernaiz）10局再見轟力退巴拿馬。

至於7至10名，依序為加拿大擊敗古巴首度晉級8強、索托（Juan Soto）再見轟助多明尼加7局提前「扣倒」荷蘭、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）滿貫彈砲轟以色列、捷克強投薩托利亞（Ondrej Satoria）對日本4.2局無失分後國家隊生涯正式謝幕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法