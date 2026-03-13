國際自由車環台賽桃園市站16日登場 行經路段採「移動階段性」交管

2026國際自由車環台賽第二站-桃園市站賽程路線圖。（摘自官網）

〔記者謝武雄／桃園報導〕2026國際自由車環台賽第二站-桃園市站將於16日登場；警察局交通警察大隊大隊長林東星表示，當天車隊行經路段將採取「移動階段性」交通管制，當車隊即將抵達時，警方將先行管制路口車輛通行，待車隊通過後即逐步解除管制，整體管制時間相對短暫，請用路人耐心配合現場員警及義交人員指揮。

此外，林東星也呼籲民眾當日如行經相關路段，請提前規劃行程並留意交通資訊，遇有交通管制時切勿強行闖越路口或穿越賽道，以免影響比賽安全，沿線觀賽民眾也應站在安全區域，避免靠近賽道或突然穿越道路，共同維護選手及自身安全。

請繼續往下閱讀...

第二站-桃園市站比賽於16日上午10點從青埔地區青塘園出發，將繞行桃園市10個行政區，途經大園區溪海蓮花園、竹圍漁港、觀音草漯沙丘、白沙岬燈塔、永安漁港、石門水庫及復興區角板山等特色景緻，賽道總長約123.31公里，兼具公路競速及登山爬坡的複合式賽道。

配合2026國際自由車環台賽第二站-桃園市站賽程，警方當天車隊行經路段將採取「移動階段性」交通管制。（警方提供）

配合2026國際自由車環台賽第二站-桃園市站賽程，警方當天車隊行經路段將採取「移動階段性」交通管制。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法