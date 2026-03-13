經典賽》南韓對「大魔王」多明尼加 李政厚：不是高中生與職業球員對決

南韓隊長李政厚。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕南韓在睽違17年重返世界棒球經典賽8強複賽，但首戰就要碰到「大魔王」多明尼加，想突圍面臨嚴峻考驗，對此隊長李政厚喊話，「這並不是一場高中生與職業球員的對決，希望全隊打出一場不留遺憾的比賽。」

多明尼加擁有索托（Juan Soto）、馬提（Ketel Marte）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等一票強打，破壞力十分驚人，團隊在小組預賽就轟出最多的13發全壘打，是本屆經典賽頭號奪冠熱門，外界並不看好南韓能夠過關。

儘管南韓被看衰，李政厚在賽前記者會接受媒體聯訪時信心喊話，「我們的選手第一次和電視上看到的美國職棒明星球員對決，可能會被他們的名氣嚇到，雖然實力可能會有差距，但我們同樣是職業棒球選手，這是不變的事實，不是高中生和職業球員的對抗，而是各國菁英職業球員之間的對決，所以不該有所畏懼。」

多明尼加的火力驚人，賽前李政厚也看了對手練打，但並沒有因此被震懾到，他表示，自己身為大聯盟球員，其實在美國各隊都會互相看彼此的打擊訓練，「我認為所有選手都抱持一樣的心態去看這件事，因為會好奇優秀選手是如何打擊。」

南韓曾在2009年奪下隊史最佳亞軍，但之後3屆都被拒於8強之外，本屆重返複賽力求再創佳績，首戰對上多明尼加將推出柳賢振主投。

